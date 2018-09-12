福容中秋 漁人碼頭啤酒配煙火 搭摩天輪賞月

中秋三天假期，把握機會來趟小旅行吧!福容大飯店全台各據點都準備了豐富好玩的行程，到淡水漁人碼頭店，有專人帶您暢遊淡水知名景點，住房買大送小最划算，中秋連假晚間還有精彩的煙火秀，照亮淡水夜空；墾丁一泊二食$5,999，帶您赴社頂公園探訪生態之美，親近梅花鹿；花蓮上山下海，從太魯閣玩到東海岸好過癮；中秋適逢平溪天燈節，住福隆店順道來趟鐵道之旅，讓您的中秋有天燈月光相伴超浪漫!

開學後還念念不忘放假的滋味嗎?好不容易盼到9月的中秋連假，想好要帶著全家人去哪裡玩?中秋節淡水漁人碼頭有熱鬧的新北啤酒節活動，中秋節前夕(23號)晚間九點，預計施放長達15分鐘的煙火，您可以和另一半登上情人塔，欣賞煙火美景，壯觀煙花、皎潔明月，圓滿您的浪漫中秋夜，每位$520元，剛開幕的夕陽啤酒吧，雙人$699+10%即享生啤搭配美味拼盤，伴您以絕佳視野遠眺繽紛夜空；假日來還有專業的導覽行程，帶您暢遊淡水知名景點海關碼頭、雲門舞集、一滴水紀念館、淡水禮拜堂，體驗在地文化!淡水捷運站出口右側的淡水文化園區-殼牌倉庫，擁有百年歷史建物，以及因為淡水線停駛停用的鐵道支線遺跡，了解殼牌倉庫歷史沿革的同時，也能沾染懷舊氛圍，適合愛打卡的文青們!淡水福容也推出全包式親子假期，吃喝玩樂全包，2大2小全家人只要$6,999+10%元，等於150CM以下兒童免費(每房每晚限2位以下兒童)，甜甜價加上高CP值，市場吸晴度破表！

秋天來墾丁，不一定要玩水，爬山探訪生態也收獲豐富! 墾丁店「南島賞月中秋連假」一泊二食，只需NT$5,999元起，就可以參加社頂公園日夜間生態之旅，由社頂部落專業導覽人員帶您進入全台灣唯一國家公園私房景點，並尋覓近300種植物、50多種蝴蝶及不勝枚舉的動物及昆蟲蹤跡，晚上則是可以尋覓螢光蕈的蹤跡；日間梅花鹿尋蹤，由社頂部落專業導覽人員帶您進入目前全台灣唯一一處復育梅花鹿的社頂工作站，在這工作站周圍以半圈養的方式來復育梅花鹿，有機會的話說不定在參觀的路線上能夠發現到牠的蹤跡喔！毛柿林尋幽，不但可以欣賞佔地140公頃的毛柿林、10人環抱的大型雀榕，腳踩落葉繽紛，登高眺望碧海藍天，更有機會看見在野外奔馳的成群梅花鹿，與排灣族在此生活的歷史痕跡。

中部的福容麗寶樂園店，中秋連假推出「麗寶摩天輪中秋假期」，9/22~9/23入住精緻雙人房，每房NT$8,999，第2晚續住價每房$5,500(含2客早餐)，入住不但能享受渡假區的設施，玩樂園、逛outletmall、開賽車，周遭也好玩，鄰近月眉觀光糖廠，其中有一「澤民樹大樟公」，為千年巨樹，樹底盤根錯節，枝葉茂密，覆蓋範圍達三百坪，名有「澤披鄉民，與天長久，與地同大」之意；后里鐵馬道，每到假日更是親子共遊的好去處，九號隧道的涼風徐徐，踩著鐵馬享受秋意美好，還有11月即將到來的台中國際花卉博覽會盛事，福容大飯店麗寶樂園店邀您同遊，搭摩天輪賞花博。

中秋節來去東北角也有趣，適逢平溪天燈節9/24於平溪國中登場，這次以平溪山城的天然景緻與月色之美為主題，12呎主燈繪製水墨插圖及題字，呈現中華之美，天燈部分預計施放900盞，並開放500盞讓現場民眾免費報名，想體驗月光映照天燈之美的中秋夜，不能錯過；入住福容大飯店福隆，白天可以跨上鐵馬，騎進舊草嶺隧道，是結合歷史、文化、觀光的「鐵馬隧道」，還可以串連龍門至鹽寮及福隆濱海段自行車道，來趟「追風超值遊」，好好享受福隆濱海度假小鎮的悠閒風情。

秋天到花蓮，一樣能玩山玩海好愜意!花蓮福容與台灣觀光巴士合作，從飯店出發，您可以選擇造訪太魯閣、清水斷崖、布洛灣台地，來趟自然知性之旅；或是經由鯉魚潭、瑞穗牧場、花蓮糖廠，體驗縱谷田園之美；花東海岸之旅，則是從蕃薯寮的峽谷景觀，沿著天空步道，一路走到石梯坪海蝕台地，東海岸之美盡收眼底，秋天是適合出遊的季節，寶島有多美?福容各據點為您打開台灣之窗，暢玩無極限!

詳情請洽官網http://www.fullon-hotels.com.tw/

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