美國務院重申支持臺灣國際參與

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電）美國國務院表示日前召回美國駐多明尼加、薩爾瓦多、巴拿馬大使及代表確實是因爲這三個拉丁美洲國家近期相繼與臺灣斷交，國務院並重申美國政府支持臺灣國際參與的立場。

國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在華府當地時間11日的例行記者會中表示，國務院在7日宣布召回美國駐多明尼加、薩爾瓦多及巴拿馬的大使及代表，是因這三個國家相繼和臺灣斷交並轉而與中國建交有關。

諾爾特也重申，美國會繼續支持臺灣擴大針對全球挑戰的顯著貢獻，也會支持臺灣抵抗打壓，並持續參與國際社會。

諾爾特再次提及日前的聲明，表示被召回的三位外交使節將會見政府高層，討論美國如何在中美洲與加勒比海地區，支持強健、獨立及民主的機制與經濟。

諾爾特指出，主權國家有權自行決定與其他國家建立關係或接受援助，但強調「我們相信那些條件應該透明及公平。」

被問到美國已在1979年與臺灣斷交並承認中國，是基於何種理由關切其他國家與臺灣斷交，諾爾特回應，美國一向與臺北維持密切的非官方關係，並與北京發展關係，「這樣的關係對我們有用，但不表示適用於其他政府。」

諾爾特也表示美國政府不會改變針對兩岸事務的政策，因為「我們不認為這樣做對美國格外有利。」