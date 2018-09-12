聰明吃月餅 3招教你輕鬆無負擔

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）市售月餅內餡可口、外皮酥脆，但內含高比例的糖及油，對於許多需控制體重、血糖、血脂異常的民眾來說，享受月餅當下也增加身體負擔，營養師建議民眾選購應景月餅應閱讀包裝上的營養標示，或者自行在家DIY健康低脂月餅。

民眾在家製作用餅時，可選購含有植化素的天然食材，例如南瓜、山藥、蝶豆花、紅龍果等，油脂則以全脂奶粉取代，增加香濃口感，內餡部分可使用堅果、自製果醬，或時下最夯的紅藜麥等來增加口感及香氣，整體減少精緻糖、油脂使用，又富含纖維。

另外提醒民眾，月餅淺嘗即可，勿取代正餐，享用月餅前應閱讀包裝上的營養標示，注意脂肪、精製糖含量，尤其是糖尿病病人，更應該注意份量，以免影響食用後血糖。

搭配月餅的飲料以無糖飲料、白開水為優先考量，避免攝取過多精緻糖，同時宜增加運動幫助熱量消耗。

選購方面，注意月餅之外觀完整，烤焙後餅皮顔色均勻，沒有過白或烤焦的情形；鹹蛋黃選擇蛋黃顆粒完整、稍透油，口感質地較鬆自然蛋香味道。

北市衛生局呼籲民眾，食用月餅需要注意適量攝取、搭配高纖蔬果一同食用，慢性疾病需控制體重的民眾應按營養師指導的份量食用，並適量增加運動時數，如每天微幅增加10-30分鐘的運動量，才能吃得開心又健康。