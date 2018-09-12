自由：黨產會認定中影為國民黨附隨組織　資產將全數凍結

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）媒體報導，行政院黨產會在經查閱數百份卷宗後，將在9月18日（下週二）認定中影公司為國民黨之附隨組織，全數凍結中影資產。

自由時報12日報導，北檢正式偵結前國民黨主席馬英九涉賤賣三中黨產案後，黨產會立案調查的中影、中廣二案，今年9月起將陸續祭出處分；黨產會正連日挑燈夜戰，撰寫中影處分書。

黨產會發言人施錦芳向自由證實，經黨產會調查文獻史料或國民黨對外說法，中影公司無庸置疑為國民黨的附隨組織，並以非相當對價脫離國民黨控制，將盡速在九月做出認定。

中廣公司在調查中也被認定過去是百分百國民黨所有。

報導指出，過去被特偵組「查無不法」簽結的三中案卷宗，前黨產會主委顧立雄、委員連立堅發現「中影股權鑑價低估」，中投公司2006年以每股65元價格出售中影股權，顯低於市場行情。黨產會也約談替中影做會計簽證的林寬照，發現西門町新世界大樓、中影文化城、八德華夏大樓是以公告現值估算。黨產會蒐集事證後，正式向北檢告發，檢方之後找到馬英九唆使「回饋」出售黨產的錄音檔。

起訴內容顯示，賣給正崴董座郭台強的新世界大樓等三大不動產，國民黨平白損失12.3億多元，中影交易案讓利高達18億元。

國民黨發言人洪孟楷昨（11）日回應黨產會查案省略聽證會，批評不公。

錯綜複雜的中影案

信傳媒去年報導，中影的經營權爭議，由於檯面上的負責人和實際金主關係複雜，最後只能在國民黨強力介入之下，才確定由郭台強、羅玉珍入主經營，2009年郭台強更親自出馬擔任中影董事長。

他在出任中影董事長之後，發現中影在蔡正元負責期間所辦理的減資案，經濟部不但未核准，而過去中影曾先分配5.8億元減資款給股東阿波羅公司，阿波羅也未返還，因此憤而告上法庭。目前最高法院已經在2015年1月判決中影勝訴。

黨產會委員表示，一旦中影被認定為附隨組織後，中影董事長郭台強經營的中影名下財產全部凍結，須先向黨產會申請許可才能動支，黨產會將首度控管戲院財務。