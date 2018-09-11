S.H.E新歌力邀吳青峰　動人詞曲鐵漢Hebe不禁落淚

（台灣英文新聞／劉怡均 台北綜合報導）台灣女團S.H.E已成軍17年，從剛出道的三位少女到現在皆各自擁有一片天，除了堅強的歌唱實力，三人堅定的友情也帶給歌迷溫暖的力量，並在今（11）晚於兩廳院藝文廣場舉行「十七音樂會」。



（照片來源：華研國際）

2001年出道的S.H.E，甜美嗓音與默契和聲，曾推出許多膾炙人口的代表作，成為家喻戶曉的女子團體，今（2018）年為慶祝出道17週年，日前發表的新歌「十七」於網上不斷被分享，詞曲皆由吳青峰操刀，MV在Youtube不到4天已突破200萬瀏覽人次，今晚於兩廳院藝文廣場舉行「十七音樂會」。

「十七」為S.H.E力邀吳青峰幫忙譜詞寫曲，Hebe表示，我們第一個就想到吳青峰，覺得他可以幫我們把溫馨、溫暖的感覺寫出來。果然吳青峰的詞曲立刻打進了S.H.E的心坎，Ella接著表示，旋律聽起來很舒服，歌詞的每一字每一句都寫到我們的心裡，非常非常深刻和貼切，聽起來特別感動。而歌曲動人的程度更不在話下，連平時有「鐵漢」之稱的Hebe都不禁表示，連我都哭了，你看這首歌有多感人！

錄音過程中，與S.H.E合作多年的馬毓芬老師要求她們回想剛出道時的演唱方式，讓整首歌的感覺與以往有很大的不同。Ella表示，當我們想像著回到過去，再把歌唱出來的時候，真的很像是走進時光隧道，瞬間回到十七年前，雞皮疙瘩都起來了。透過這首歌，就好像是從聲音裡聽到我們這十七年來的變化和成長。

不像許多團體走紅後，幾乎都面臨解散的命運，然而她們卻以深厚的感情度過重重難關，尤其是當Selina經歷火吻意外以及離婚風波，Hebe及Ella也都伴隨在一旁，讓她不被擊倒並勇敢再次站上舞台，如今主持節目及代言不斷找上門，現在Hebe以田馥甄身分推出個人專輯廣獲好評，而身格為人母的Ella也前往中國實境節目擔任評審，三人皆各自在不同領域闖出一片天。

S.H.E的友情如同如同十七的歌詞，「也許經歷過聚散和離分，也許嘗受過懷疑眼神，我們的生命卻不斷延伸，更多的回憶不停誕生。」今晚的十七音樂會更是見證三人歷經風雨過後，一同迎向彩虹的時刻，面對未來的起起伏伏，他們三人以及歌迷們皆能攜手度過。



（影片來源：youtube）