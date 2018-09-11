鮭魚界的和牛Ōra King首度於誠品行旅登場

極致的味覺體驗，讓美好生活與眾不同！來自紐西蘭的Ōra King國王鮭為風行歐美飲食圈的奢華食材，如同和牛般滑嫩的細膩口感，被全球米其林餐廳主廚視為「夢幻食材」。為讓旅人有機會享受頂尖的味覺體驗，eslite hotel誠品行旅在盛和風文化食集的協辦下，邀請自2016年連續三年擔任紐西蘭國王鮭御用大使，同時亦是紐西蘭頂級渡假莊園Wharekauhau Country Estate行政主廚的Marc Soper前來快閃獻藝，其不僅發揮巧思將Ōra King國王鮭的每吋魚身發揮至淋漓盡致，亦結合他在紐西蘭的生活篇章與亞洲味覺經驗，精心規劃一系列佳餚，呈現獨步全台的華麗盛宴。

二樓義法料理餐廳In Between之間於9/11晚間時段及9/12午間時間推出「極致鮭魚饗宴」，每位NT$1,700起+10%起，9/12晚間時段更搭配紐西蘭知名CLOUDY BAY酒莊的三款酒款推出限量50席的「鮭麗星光｜餐酒晚宴」，每位NT$3,800+10%。In Between之間餐廳也即將在下一季的秋季菜單運用Ōra King國王鮭推出多道料理，融合在地主廚的烹飪思維與執著心意，帶領旅人在味蕾之間，實踐對於美好生活的無限想像。訂位專線+886-2-6626-2882 In