古華秋蟹大賞！ 中、西、泰式蟹料理攻略完美「蟹逅」

入秋之際，一年一回的螃蟹盛產期又來了，古華花園飯店今年特別為品蟹老饕推出中、西、泰式「秋蟹宴」，包含九種蟹料理經典吃法，由海港直送活跳跳的沙公、花蟹、黃金蟹烹煮，每一口都充滿海味的鮮甜，當季肥美秋蟹，大啖就趁現在！

《明皇樓中餐廳》2018年第四季推出「滬川美味任您饗」全新菜單，李鴻榮主廚用心詮多道釋聞名遐邇的滬菜、川菜及經典港式小點，超過80道料理，現點現做、無限量供應，絕對帶給您舌尖上的震撼！平日每人588元、假日每人738元，古華HAPPY GO卡友及當日房客平日享餐費9折優惠(以上均需加原價一成服務費)，訂位專線：(03)281-1818轉2219、2220。

上海菜簡稱「滬菜」，從上海人的視角稱為「本幫菜」，是中國主要地方風味菜之一，歷史悠久可追溯到南宋末年，以紅燒、生煸見長，清淡素雅、濃油赤醬兼之，集各家之大成，如：京、廣、蘇、揚、錫、杭、湘等多地幫別的特色，其菜品強調湯鹵醇厚，濃油赤醬，糖重色豐，鹹淡適口；選料注重活、生、寸、鮮；調味擅長鹹、甜、糟、酸。「滬川美味任您饗」全新菜單首推滬菜料理包括：糖醋排骨、紹興糟醉蝦、蔓越莓糖藕、上海香燻魚、砂鍋獅子頭。

「川菜」是中國四大菜系之一，以麻、辣、鮮、香為特色，以一菜一格、百菜百味而聞名，著重「三椒」-花椒、胡椒、辣椒及「三香」-蔥、薑、蒜調味；豆瓣醬、豆豉使用頻繁，川菜有「七滋八味」之說，「七滋」是指甜、酸、麻、辣、苦、香、鹹；「八味」即為魚香、酸辣、椒麻、怪味、麻辣、紅油、薑汁、家常，

風味並重清、鮮、醇、濃，菜品風格樸實而清新。「滬川美味任您饗」全新菜單首推川菜料理包括：麻辣鉢鉢雞、川味牛肉乾、青花椒冒菜魚、樂山甜皮鴨、熱拌鮮香魚、椒鹽香酥肉、鍾水餃、家常回鍋肉。