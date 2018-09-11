北富銀大數據分析 中秋開銷大 百貨公司刷卡金額增一倍！

中秋月圓人團圓，大家都盼著能趁放假闔家歡聚， 不過在這個物價飛漲的時代，想要過個好節， 對荷包可是不小的考驗。 台北富邦銀行針對富邦信用卡友中秋前夕消費數據進行分析， 發現往年到中秋節，刷卡金額都會暴增， 其中百貨公司刷卡金額總量增加達一倍， 其他如休閒娛樂旅遊或月餅相關食品類，增幅也都在7至8成左右。 為了幫民眾減輕過節負擔，北富銀今年特別限時推出「月光光心歡歡 」中秋省錢三寶專案，除了提供刷卡申辦單筆分期回饋99元刷卡金 、購買優選定期基金手續費1.99折等好康回饋，如果是9月壽星 申辦個人信貸，更享有超優惠的0.99%首期利率， 讓民眾輕鬆歡喜過好節。

中秋節是重要傳統節日，親朋好友間互相贈禮或邀約聚餐， 都是常見的慶祝方式，但隨著物價逐年攀升， 過個好節的成本也越來越高。北富銀執行副總黃以孟表示，從201 7年北富銀信用卡大數據分析發現，中秋節前一周開始， 相關消費的刷卡筆數和刷卡金額總量就開始上揚， 以中秋節當周刷卡金額總量與節前三周相比， 百貨公司類成長幅度最顯著，刷卡總金額成長幅度為102%， 增加多達一倍；休閒娛樂及旅遊消費類刷卡金額增幅也不小，成長了 81%；至於節慶應景食品如月餅的銷售， 也帶動相關食品類消費成長了70%；其他如餐廳、KTV也有近3 0%的成長。

北富銀建議，想好好過個節又不希望大傷荷包， 民眾可善用刷卡分期功能，分散財務壓力。此外， 如果事先已知將有大筆現金開銷，也可以利用小額個人信用貸款， 線上申辦手續簡便，利率也比預借現金更優惠，幫荷包省更多。

為迎接中秋節，北富銀特別推出「月光光心歡歡」中秋省錢三寶專案 ，提供三項好康回饋：分期寶、定期寶以及首期寶， 為您的荷包精打細算輕鬆過好節。

「月光光心歡歡」中秋省錢三寶專案

(一)分期寶：信用卡單筆消費分期，滿9,999元送99元刷卡 金

自9/1至9/30止，凡單筆消費滿9,999元且選擇12期、 18期或24期分期付款，即可獲得99元刷卡金回饋，只要透過北 富銀網路銀行、行動銀行APP、客服於帳單結帳日前申請單筆分期 ，即可完成分期設定，分期利率最優3.81%起， 讓您輕鬆繳款無負擔。本活動只要符合資格，筆筆都有刷卡金回饋。

(二)定期寶：主題投資定期定額，手續費限時1.99折

對於有理財需求的民眾，北富銀特別精心挑選優質基金，推出「 主題投資定期定額」方案並提供申購折扣，自9/24起至10/ 31止，只要透過北富銀網路銀行、行動銀行、臨櫃、客服， 新申購定期(不)定額優惠基金之契約，即可享有不限筆數手續費1 .99折優惠。

(三)首期寶：9月壽星限定，個人信貸首期利率0.99%

9/1至9/30活動期間， 凡9月生日壽星備齊文件並透過線上平台完成個人信用貸款申貸， 且最晚於10/31(含)前完成撥款， 即可享有貸款利率首月年利率0.99%與帳管費9折優惠。

從平日到節慶，北富銀每天都以超越期待的用心與專業， 洞察客戶需求，提供最優質的服務和創新產品，讓客戶擁有「361 度的服務，多一度“心”的溫度」全方位的幸福體驗。 以上優惠活動內容詳情，請參考台北富邦銀行網站或洽客服專線：( 02)8751-6665。

※信用卡單筆消費分期優惠：https://www. fubon.com/banking/edm/credit_ card/0903EDM/EDM.html