新北教學力全國第一 無縫接軌新課綱

新北市「107學年度學習共同體學校共識營」今(11)日在中和區秀山國小展開，以「對接新課綱」為本次重要目標，全場來自80所學校的校長、主任與老師們，匯聚了超過200人，展現新北市致力推動學習共同體，共同關注有效教學與協同學習的使命感與熱情。

教育局長林奕華指出，新北市自101學年度起推動學習共同體，至今已累積超過百校的參與經驗，校長、老師們共備與分享公開課，在課堂中實踐學習共同體的理念，此一創新教學的模式，讓這次新北市在這次全國教育力調查當中，以社群、公開課的實踐及教學創新等分項的滿分，獲得教學力第一的好成績。

107學年度學習共同體基地班由前一學年度的715班增加為738班，各校新加入學習共同體行列的老師人數也明顯成長。因為許多學校老師們的實踐與投入，證明這樣的教學方式的確有效。位處偏鄉的雙溪高中，自推動學習共同體6年來，已有兩屆基地班畢業。升入該校的國中畢業生幾乎多以完全免試入學方式錄取，當年入學的成績並不亮眼，但經由學校以學習共同體的方式帶領指導，這些班級的學生在高中畢業時的數學學測平均成績，竟遠遠超過全國均標!多位學生透過各種升學管道進入國立大學，更因為學生長期沉浸在學習共同體強調自主學習與探究合作的學習氛圍，都已提早掌握自己的生涯規劃，找到符合志趣的學習方向。

又以位於新北市郊的鶯歌區鳳鳴國中為例，107年度該校國中會考的成績，展現了驚人的大躍進，堪稱全國第一。該校尚未實施學習共同體之前，畢業生國中會考成績落在待加強的學生大約都佔50%，但自實施學習共同體教學後，國中會考成績待加強的學生人數持續下降，今年107年度國中會考的數學成績更出現大突破，數學成績達到基礎級的百分比已經大幅提升，遠高於新北市與全國的平均百分比!證明學習共同體的教學，可以有效幫助學生脫離待加強，一步步邁向學習的成功!

學習共同體展現的成果，不僅在中小型的學校，在各類型的學制中都展現其成效。大型學校蘆洲國小也實踐學習共同體的精神，由老師將學習的掌控權還給學生﹗讓孩子不再是教室裡的客人，先為孩子裝備足夠的知識史料，不論聰穎或學習緩慢，皆可透過對話進行最深層有效的學習，帶動該校在國小學科檢測的成績大幅進步﹗新莊區光華國小推展學習共同體多年，雖整個教育環境不斷變動，但透過學習共同體的推展，讓老師們重新回到教育的初衷，引燃教育熱情，培養學習共同體所強調的同僚性，經由學習共同體的教師社群，共同聚焦學生的學習，更在學生專注課堂的眼神中，重拾與感受當老師的成就感!

共識營現場並邀請秀朗國小校長林文生主講如何透過慎思的課程設計思考，規劃高品質的課堂教學，經由正確順暢的教學流程設計，有效增進學生學習成效與班級經營的穩定度，達成有效能、有品質的教與學。下午並邀請新北市13位聘督與分區中心學校校長，透過六大分組研討議題的主講與帶領，引導在場的夥伴將學習共同體的具體內涵，直接對接新課綱的轉化與實踐。藉由今日精實的共識營活動，一起為學生的學習成長與對接新課綱與增能，讓全場數百位教育夥伴的熱血與動能更加沸騰。

新北市推展學習共同體的實施歷程是一步一腳印的，以嚴謹的「備課」、「觀課」及「議課」模式，累積超過上千場次的區級公開授課，真實帶領教師體會公開授課的歷程與探討具體實踐後的反思，以漸進陪伴的方式協助教師們願意打開教室的大門，與夥伴們進行共學分享。新北市教育局將持續陪伴老師們，以隨時都能進行一場「高品質的公開課」為目標，支持教師的專業成長。新北市因為長期推學習共同體，著實已提早為新課綱奠定豐厚且深化的實施基礎，並且讓新北教育更加豐富而精彩!