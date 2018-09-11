依據上市公司公告107年8月營收顯示，本（8）月份全體上市公司營收總計2兆8,304億元，較去年同期成長2,675億元（10.44%），營收成長公司共580家，衰退公司共339家，較前(105)年同期成長4,308億元(17.95%)。另累計1至8月全體上市公司營收總計20兆5,419億元，較去年同期增加1兆6,469億元（8.72%），營收成長公司共620家，衰退公司共299家(相關資料詳如附表)，較前(105)年同期成長2兆5,654億元(14.27%)。

全體上市公司107年8月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為水泥工業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢之主要產業為光電業、通信網路業及觀光事業；另全體上市公司1至8月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、水泥工業及油電燃氣業，衰退趨勢之主要產業為光電業及通信網路業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（8）月份營收成長較大之產業，水泥工業因大陸市場需求提升，油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，及半導體業因個別公司銷售價量均較去年同月上升，致營收較去年同月成長；當（8）月份營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格較去年同月下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑及個別公司因下游客戶訂單大減，觀光事業因個別公司出售子公司股權，自7月份起之公告合併營收不含前開子公司，致本月較去年同月營收衰退。另全體上市公司107年8月累計營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉予客戶認列營收，水泥工業因大陸市場水泥景氣及產品售價較去年同期攀升，另油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑及個別公司因下游客戶訂單大減，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。