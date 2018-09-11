點石成金！ 美國男子發現金光流彩新岩石

（台灣英文新聞/黃紫緹綜合外電報導）美國一名礦石商人，在密西根蘇必略湖畔發現了一種特殊石頭，會散發出如熔岩般的金橘色流光溢彩，他也因此聲名大噪，靠著這「金石」大發利市，更自詡為「岩石界的哥倫布」。

CBS News報導，艾瑞克（Erik Rintamaki）去年夏天在湖畔發現了一顆特殊卵石，猶如熔漿流過地表，從石縫中透出金色光芒。大喜過望的他，將石頭命名為Yooperlite，卻無法在網路上找到任何相關資料。

對這神秘石頭深深著迷的他，帶著紫外線黑光燈到發現地點，試圖尋找更多金石。一照之下，只見湖畔遍佈成千上萬顆閃閃發光的石頭，他又驚又喜，開始將石頭上網拍賣。

這驚人發現也引起了科學家的關注，美國密西根州立大學（Michigan State University）與加拿大薩克其萬大學（University of Saskatewan）攜手研究了數月，終於在今年5月公開認證這是地球從未發現的岩石，是一種含有螢光方納石的正長岩（syenite clasts containing fluorescent sodalite）。

這場寶石奇緣改變了艾瑞克的一生，如今他成了Yooperlite尋跡之旅的導遊，參加者都不會空手而回。據他所稱，這項導覽服務一推出就大受歡迎，已經排到了明年。