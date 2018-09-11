日韓港澳輕量上網7天149元起一天只要22元

每逢連假正是出國旅遊好時機，中華電信針對日韓港澳等熱門旅遊地點，提供超值上網優惠！107年12月31日前，於中華電信官網與APP申辦「輕量型」漫遊上網方案，7天1GB限時優惠只要149元，平均一天只要22元。快趁中秋小連假來一趟亞洲輕旅行，首選中華電信出國上網方案，免換卡、免租借分享器，度假旅行說走就走！

7天1GB，1天只要22元！小資旅行輕量使用 天天超滿足

根據觀光局統計，國人出國旅遊人次逐年攀升，旅遊地區以亞洲國家為主。中華電信為客戶省荷包，推出「輕量型」漫遊上網方案，於日本、韓國、香港、澳門漫遊上網，7天1GB限時優惠只要149元；2GB也只要249元！

以國人出國常使用手機上網的行為推估，1GB相當於可發Instagram貼文約4,000次，或LINE通話2,000分鐘，又或者Google Map導航100小時以上，相當夠用！且流量使用達70%後，系統也會發送簡訊提醒客戶，可即時於國外輕鬆加購，申辦時間更以24小時計算，可配合班機時間彈性調整，服務貼心又有保障。「輕量型」漫遊上網優惠內容請詳https://www.cht.com.tw/home/Campaign/roaming/index.html

青春無敵學生方案客戶，樂享專屬漫遊上網優惠

另外，中華電信已於近期推出的「青春無敵學生方案」，也提供學生專屬的漫遊優惠。凡「青春無敵學生方案」客戶，合約期間至亞洲熱門旅遊十國：日本、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及柬埔寨，申辦專屬漫遊方案，可享漫遊上網「5日吃到飽」只要488元，年輕世代輕鬆旅行無負擔！