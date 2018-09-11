擁抱科技成長新浪潮 首選富邦NASDAQ

由於近期美國國會對社群媒體的審查、中美貿易衝突延續干擾，以及9月進入財報空窗期，部分投資人暫時高檔獲利了結所影響，近來美股呈高檔震盪，但由於經濟表現強勁、企業獲利狀況佳，加上財政政策支持，美股仍在全球股市中表現相對亮眼，其中科技類股更是市場領頭羊。

富邦投信量化及指數投資部協理粘瑞益指出，今年以來截至上周五(7日)，NASDAQ指數已上漲14.5%、NASDAQ-100指數甚至上漲16.2%，觀察過去5年中，美國科技股表現有4年超越美股大盤，故基於基本面支持以及市場成長趨勢，建議對美股有興趣的投資人，可首選富邦NASDAQ ETF（股票代號：00662）。

就基本面的最新經濟數據來看，粘瑞益表示，美國8月ISM製造業指數自58.1彈升至61.3，優於預期且為逾14年新高，加上就業數據上顯現勞動市場穩健，且FED對通膨及經濟預期樂觀，並維持漸進式升息步調不變，顯示整體美國經濟基本面仍然維持強勁表現，且資金環境並無快速緊縮疑慮。

其次，在企業獲利展望上，除了第二季財報亮眼外，根據國際調研機構Factset 本月7日最新報告顯示，2018年全年美股企業營收可達8.1%，而在高基期下，2019年仍有5.2%的成長表現，其中資訊科技類股營收兩年分別成長12.5%及8.0%，表現更加優異，均顯示未來企業獲利展望仍佳，仍為美股有利支撐。

至於貿易戰問題，粘瑞益分析，儘管美國欲針對中國2,000億美元商品加徵25%關稅，且衝突仍持續延燒，但由於市場對於該事件已有預期，自3月初貿易衝突爆發以來，美股仍呈現震盪向上，且隨著11月美國期中選舉到來，美中不排除仍有協商可能，因此預期後續事件影響有望漸淡。

由於創新科技的延伸應用，人工智慧、機器人、物聯網、雲端科技、社群及電商產業趨勢，依舊引領著美國科技巨擘市場走向，將有機會創造下一波產業高峰。因此，粘瑞益認為，儘管近期市場呈現震盪，基於基本面及產業趨勢支持，在長線展望看好之下，美國科技股即使有拉回，反而是逢低布局時機，建議投資人選擇追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF基金(00662)，直接聚焦於美國科技股的投資，除了交易便利性及成本較一般的美股基金具有優勢之外，亦可減少投資單一個股的波動風險，並跟隨全球科技創新的趨勢潮流，掌握未來的市場成長契機。

近5個年度美股主要指數漲幅表現

年度 指數 2014 2015 2016 2017 2018 NASDAQ-100指數 17.9% 8.4% 5.9% 31.5% 16.2% NASDAQ指數 13.4% 5.7% 7.5% 28.2% 14.5% 道瓊工業指數 7.5% -2.2% 13.4% 25.1% 4.8% S&P500指數 11.4% -0.7% 9.5% 19.4% 7.4%

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 4~2018(2018為截至9/7)