蘇嘉全訪法國國民議會　蔡英文：歷史性的一刻

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（11）日接見法國國民議會訪團一行，提及立法院長蘇嘉全日前訪問法國國民議會是歷史性的一刻，也表示臺法共享的民主自由價值，讓兩國關係更加緊密。

由法國國民會議外交委員會副主席艾畢雍（Michel Herbillon）為首的八人訪團昨（10）日抵達臺灣，預計停留至14日。

蔡總統致詞時提到，立法院長蘇嘉全7月底訪問法國，成為歷史上第一位進入國民議會議場的臺灣立法院院長，「這是歷史性的一刻」，也為臺法國會外交交流創下了首例。

蔡總統接著指出，這樣的交流代表臺法共享的民主自由價值，讓兩國關係不但緊密，而且不斷提升，「我們相信，透過訪賓的來訪以及臺法高層的互訪，將促進更多的交流合作。」

蔡總統認為，臺法關係從中央到地方、從政府到民間，都正全面加強交流，像是我國科技部與法國在臺協會（French Office in Taipei）共同合作促成兩國的新創交流，讓臺法的新創團隊能到彼此的國家學習。

蔡總統接著指出，過去兩年多來，除了朝野立委、行政部門首長相繼訪問法國外，包括高雄、桃園及臺中的市府團隊，也到法國進行綠色運輸建設、社會住宅等市政考察，以及行銷臺灣的機械及航太產業。

蔡總統提及，臺灣和法國的夥伴關係也持續提升，去年臺法貿易總額大幅成長，成長率達到百分之24，而在教育合作上，去年也首度在高雄舉行了第一屆臺法大學校長論壇，「臺法之間的互助發展，就是這樣逐步累積起來。」