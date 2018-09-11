廢棄玻璃再創募資奇蹟　春池推永續計畫已達標392%

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）春池玻璃工廠已有50年回收玻璃的經驗，這次推出的「Ｗ 春池計畫」（W Glass Project）結合玻璃工藝、設計與環保議題，透過回收再創造新品，發起對地球友善的募資計畫，目前達標率已達392%，將以「橡皮筋」為理念創造的限量啤酒杯回饋投資者，此募資計劃將於10月9日截止。

處理廢棄玻璃的過程相當繁雜及瑣碎，其特性沉重易碎，必須經過分色、分類、粉碎、研磨等重重關卡，才能成為有價值的材料。再加上玻璃利潤非常低廉，回收價碼不足金屬、廢紙的十分之一，也因此讓很多業者拒收玻璃，但玻璃卻是可100%再利用的材質，其成分簡單、可塑性高，幾乎不會產生多餘的消耗。



（照片來源：春池）



（照片來源：春池）

「Ｗ 春池計畫」將廢棄玻璃回收再利用，透過老師父傳統的吹玻璃技藝，製作玻璃吸管、143毫升的啤酒杯組、手提環保飲料袋，透過文創商品組形成募資計畫，春池認為，當贊助者親自使用這些器皿，才能真正理解「玻璃循環生命」的意義，此募資計劃至今已募得78萬元，達標率高達392%，並將推出特由Five Metal Shop設計的143 台灣啤酒杯回饋投資者。

計畫幕後推手是春池的二代接班人吳庭安（T. A. Wu），承襲父親吳春池為回收工廠打下的基礎，並希望能在社會責任上走得遠且徹底，自去（2017）年「Ｗ 春池計畫」結合傳統玻璃工藝及藝術設計，相繼推出與各界職人合作的商品，如江振誠操刀的「 Darts by André 」餐皿系列、林懷民、Jimmy Choo 等人聯合創作的「美好關係玻璃杯」、2017 台灣文博會40 噸回收玻璃製成的玻璃海場景等，春池希望大家看到回收玻璃帶來無限可能。

台灣名廚江振誠表示，W春池正在做的事，遠遠超過我們想像中的回收，它更像是種延續；像是在讓地球能多吸一口氣、讓技藝再繼續傳承、讓創意再重新咀嚼後，變得更有意義。



143 台灣啤酒杯（照片來源：Five Metal Shop臉書）

143啤酒杯為容納143ml啤酒的容器，歷史可以追溯到1940年中日戰爭開打導致啤酒釀造量銳減，專賣局刻意縮小啤酒杯的容量，藉此減少酒品消耗量，同時，一瓶啤酒恰可倒出 6 杯的小啤酒，象徵著台灣人樂於分享的民情，設計團隊Five Metal Shop沿用台人好客精神，並將生活小物「橡皮筋」融入設計中，由再生玻璃矽砂製成，向過去143啤酒杯設計師致敬，也加入國人純樸而美好的形象。

Five Metal Shop表示，設計的視覺上形成前後錯視，隨著杯子旋轉角度，顯現多層次的色彩變化，讓傳統的杯型有新面貌；另外，製程則經過複雜的雙色玻璃印刷，每只杯子都經數十年經驗的師傅仔細黏貼，為相當耗時精準的全手工烤花製程。

除此之外，隨著環保意識抬頭，產品之一的玻璃吸管，經由春池工廠經驗老道的玻璃師傅一流的「吹」功而來，並提供集資限定的「破一換一，循環不息」方案，未來如果不小心打破時，只要將碎玻璃連同原包裝一起寄回春池工廠，或來電預約後親送至工廠更換，春池將回收碎玻璃處理後再循環利用，並免費提供一組全新吸管。



春池計畫（影片來源：youtube）

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