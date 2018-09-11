今年首例 母子返印尼探親 爆傷寒群聚

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）8月初時北部一名新住民女性與丈夫、2子返回印尼探親，返國後出現腹瀉、腹悶等不適症狀，確診感染傷寒桿菌，其大兒子也被傳染，為今年首起境外移入群聚事件；目前1人在家休養、1人住院中。

疾管署表示，2名個案無生食生飲習慣，於印尼當地均飲用瓶裝水，家中有種植少量蔬菜，煮菜時使用井水，因平時三餐皆由指標個案在家自理，不排除因指標個案烹煮餐點時未落實手部衛生，或因住家共用浴廁未清潔消毒，導致個案感染發病。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要透過生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水感染；另外蒼蠅可能散布病菌至食品，成為傳播媒介。

常見感染症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。預防方法包括：飯前便後一定要以肥皂澈底洗手，食物充分煮熟再食用，尤其甲殼類海鮮建議蒸煮10分鐘以上，飲用水應煮沸或使用瓶裝礦泉水。

疾管署呼籲，計劃前往較偏僻或衛生條件較差的小型都市、村落的民眾（如探親、志工活動、背包客等），出國前可先至旅遊醫學門診諮詢評估接種傷寒疫苗。另旅途中仍應留意飲食安全及落實正確勤洗手等良好個人衛生習慣，降低感染風險。