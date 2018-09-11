疫情蔓延 台南市出現今年首例登革熱病例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）全台登革熱疫情蔓延，台南市也淪陷出現今年首例登革熱病例，為78歲女性，感染源待釐清，目前住院中。由於台南市3年前曾經出現2萬多例的疫情高峰，防疫人員無不繃緊神經。

新增的5例中，分別為台中市3例、新北市及台南市各1例。中市3例個案為2男1女，年齡介於10多歲至40多歲，分別居住大里區祥興里、南區德義里及北屯區和平里，陸續於8月31日至9月7日發病。

新北市個案為新莊區民全里60多歲男性，9月8日發病，研判感染與瓊林里菜園相關，目前住院中。台南市個案為南區明亮里70多歲女性，9月8日發病，潛伏期間活動史多於住家附近，經檢驗確診感染第四型登革熱，感染源待釐清，目前住院中。

疾管署表示，目前中市疫情高風險區集中於大里區祥興里、南區德義里、太平區新光里及北區錦洲里與建德里交界。大里區祥興里至今已連續4週出現個案，且個案居住地彼此相近。南區德義里自8月30日第一例個案發病以來，已累積4名個案且其中3名個案為同一住戶。

太平區新光里個案主要集中於8月底發病，目前已累計9名個案，近期新增個案明顯增加；北區錦洲里個案與之前該區確診之2例建德里個案具地緣相關性。

近期各地午後仍有降雨機會，提醒民眾應加強環境孳生源清除，並做好防蚊措施，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。