美國擬就人權迫害制裁中國 美中關係再蒙陰影

（台灣英文新聞/黃紫緹綜合外電報導）中國少數族裔處境日趨艱難，數以萬計的維吾爾族及穆斯林遭到拘禁、再教育，美國現考慮對中國作出懲罰，這是川普政府上任以來，罕見地就人權議題對中國採取制裁行動。

《紐約時報》報導，除了對中國高層官員、企業進行制裁，美國也有意限制監控技術外銷中國，防止中國安全單位用來監控西南部維吾爾族。

人權團體指控，新疆再教育營規模之大，是數十年來中國迫害人權最大宗事件。自習近平2012年掌權以來，中國專制獨裁更甚以往。人權觀察組織（Human Rights Watch）9日公布報告，指控中國迫害行徑是文革以來之最，呼籲各國一同採取制裁，對中國官員拒發簽證、限制技術出口。

據報導，中國穆斯林被迫在教育營裡接受意識形態改造、學習中國主流文化、摒棄伊斯蘭教條、效忠中國共產黨，作為「打擊恐怖主義與極端主義的一環」。部分獲釋民更控訴在營中遭安全人員凌虐。

川普向來避免碰觸外國政府之人權政策，甚至曾誇獎包括習近平在內的獨裁領導人。然而，美國數月以來就新疆議題進行大規模討論，顯見官方風向已出現轉變。值美中兩國因貿易與北韓棄核等議題陷入僵局之際，如今再添上一樁人權罪名，雙邊關係可謂雪上加霜。