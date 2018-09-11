台健保制度獲美媒讚揚　可能成為2020美國總統大選提名條件

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）近日美國討論我國「單一保險人制度」（Single-payer System），並有可能成為美國2020年大選的主軸。台灣全民健康保險制度受美國《赫芬頓郵報》認同，尤其單一保險人制度可供美國借鏡。

「如果你不相信單一保險制度能實行，請看看台灣如何做到」為該報導標題，提到台灣健保雖有醫師薪水不高又容易倦怠的缺失，但健保制度讓多數人都負擔得起醫療服務，幾乎沒人因為生病或受傷而面臨經濟崩潰。

報導表示，台灣是少數直接提供保險的政府之一，並非透過獨立仲介者或民間保險業者，是真正的「單一保險人制度」，單一保險人制度是民主黨上屆總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）的選戰主軸，支持此概念很可能成為2020年民主黨總統提名條件之一。

據自由時報報導，美國普林斯頓大學教授鄭宗美（Tsung-Mei Cheng）推薦此制度，認為這是最有效的系統，每個人都能獲得相同的基本保險方案；台灣癌症病友協會CEO菲比（Phoebe Chi）表示，去醫院不會有任何困難，彷彿就像是去百貨公司。

然而，報導接著提到台灣健保不一定能全盤適用在美國政治環境，一開始或許可效法台灣過去作法，先保障癌症、糖尿病等病患，以及恐面臨經濟拮据者無需自費，避免他們面臨沉重財務負擔，降低因擔心龐大醫藥費而延後就醫的可能性。

報導認為，單一保險人制度和美國現行制度相比，仍較便宜，且更具人性。