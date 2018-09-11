會呼吸的建築！國家圖書館落腳台南　九典攜義籍設計師競圖展自21日

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國家圖書館南部分館及國家聯合典藏中心（以下簡稱國圖南館）將落腳台南，由九典聯合建築師事務所攜手義大利設計師Carlo Ratti共同打造新型循環圖書館，以「小鎮大圖」為理念，整合基地90%的樹及太陽能科技，競圖已於南部展出並將移師至台北，預計將於2022年正式啟用。



基地南側入口（照片來源：九典）

籌備中的國圖南館建案，由九典聯合建築師事務所的提案大獲青睞，其設計理念為「小鎮大圖」以及「自然永續」，並與義大利設計師Carlo Ratti合作，身兼多職的Carlo目前為美國麻省理工學院可感城市實驗室（Senseable City Lab）主持人，也為國際設計和創新工作室CRA的創始人，更曾被Fast Company評為「美國最具影響力的50位設計師」之一。

「小鎮大圖」的理念為使用現有阿勃勒大道與小鎮相接，並建置太陽能天棚，期許在台南新營建立新型態圖書館，另外，建築師團隊也將過往圖書館的「大盒子」翻轉為許多的「小盒子」，讓民眾穿越經過時即可透過感官學習，成為生活的博物館，並沿著生活大街、設置獨特的戶外書屋、書咖啡、小鎮戲院(演講廳)等。



基地北側入口樹屋（照片來源：九典）

除此之外，國圖南館將被打造為循環圖書館，基地上90%的樹將被保留下來，設計團隊將整合原生環境及現有資源，採用自然環保的方式並達到永續經營。

行政院去（2017）年初宣佈「國圖南分館暨國家聯合典藏中心」落腳台南新營，並已於今年8月底公布競圖結果，第一名的九典聯合建築師事務所脫穎而出的設計作品，已於近日至南部新營文化中心展出，將展至9月11日，14日至21日轉往國家圖書館展出。



太陽能天棚（照片來源：九典）



半戶外閱讀陽臺（照片來源：九典）