澎湖行動書車滿載1500繪本    深入偏鄉滿足新住民閱讀慾

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）澎湖縣由於離島偏鄉，圖書資源不足，讓許多喜愛閱讀的新住民覺得十分不便，澎湖縣文化局8日啟用行動圖書專車，滿載8國語言1500本繪本及電子書，內部更搭配平板電腦及VR，讓民眾可以體驗便利閱讀的樂趣，行動圖書車將深入澎湖偏鄉各角落為民眾服務。

澎湖島嶼眾多，使得民眾來往圖書館不便，近年來文化局圖書館利用電子書服務，將閱讀從紙本轉化為網路數位閱讀，讓澎湖離島民眾可透過網路閱讀電子書籍。澎湖縣文化局8日新增行動圖書專車，專車將搭載1500本書籍，除了提供有小朋友愛看的繪本外，更有東南亞語文書籍借閱服務，包括泰國語、越南語、緬甸語、印尼語、馬來西亞語及柬埔寨語。

目前行動專車每月單週週五下午會在西嶼外垵村，雙週週五下午在龍行新城定期提供服務，讓偏鄉孩子有更多元的語言學習與閱讀機會。

啟用儀式當天，文化局邀請新住民表演、東南亞美食市集和明圓幼兒園、天人菊故事劇坊、文化局合唱團、南管研習班、涼傘研習班、新住民合唱團及青少年國樂研習班共同演出，由在地團體與新住民團體相互唱出對方國家母語的歌曲，使音樂擴散觀眾心裡，加深民眾對新住民多元文化的認識與理解。

行動專車搭載1500本繪本及東南亞語言書籍（圖片來源：澎湖縣政府）