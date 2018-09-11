研究：有蹄動物的遷徙　靠積累經驗與傳承

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）無論是昆蟲、鳥類與魚類等都會因著本能活動進行遷徙，但有生物學家早已懷疑有蹄動物並不是依據這樣的機制進行，這樣的推測已由美國懷俄明大學(University of Wyoming)的生物學家證實，研究成果已於9月7日刊登於《科學》(Science)期刊。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，科學家以大角羊為例並根據從美國西部各地收集到的全球定位系統的數據進行研究。

科學家在267隻大角羊(Ovis canadensis)與189隻駝鹿所回傳的數據中發現，移動的動物族群都需要花上幾十年的時間才能展開大規模的遷徙，像是大角羊就要花上40年的時間才能讓80%的族群進行遷徙，而駝鹿則需花90年。

這樣的結果是依據日前重新引入大角羊到美國西部地區所發現，因為該地的大角羊受獵捕與疾病等威脅，其族群數陸續縮減。科學家於是藉此機會展開研究並發現，只有少於9%的大角羊會跟著原本生活在此的族群進行遷徙，而留在原地的族群在這段期間，亦就是氣候較不溫暖的時節，就得擔心食物短缺及存活等問題。

本篇研究作者之一的Brett Jesmer表示，這些結果顯示，有蹄類動物隨著時間的推移積累一些生活環境知識，透過知識文化的傳遞，讓遷徙能持續進行下去。

另一名作者Matthew Kaufman補充，然而只要遷徙廊道遭到破壞時，動物對於原本走過的路所積累的知識也會消失，牠們將再花上幾十年，甚至是一世紀才能重新學習遷徙的路線。