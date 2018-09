二氧化碳非暖化唯一元兇　還有這二個化學元素…

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)隨著全球暖化加劇,各國政府陸續實施減少碳排放的措施,以保護環境與抑制全球溫升不超過2℃,然而大家卻忽略了來自水稻田所產生的二個化學元素,甲烷與一氧化二氮,二個對於暖化現象都有極大的影響的元素。

法新社報導,世界各地水稻所釋放到大氣中的兩種溫室氣體的數量可能被低估了一半。稻田主要釋放二種會暖化地球的氣體,分別是甲烷(methane)與一氧化二氮(nitrous oxide),這二種元素的暖化能力比二氧化碳(carbon dioxide)高出許多。

這項研究是由美國非營利組織環境保衛基金(Environmental Defense Fund, EDF)的科學家歷經多年在世界各地,包括亞洲稻米生產大國-中國和印度,進行稻米田所釋放的二個元素的研究,相關成果已於10日刊登於美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)。

至於甲烷與一氧化二氮是如何從稻米田產生的呢?研究報告載明,甲烷的產生是由於稻田灌滿水後,由水中的細菌所產生的。一氧化二氮則是在部分農夫進行間斷灌溉與曬田等耕作方式產生的氣體。

科學家在研究報告中表示,聯合國與其他國際組織都鼓勵全球稻田農夫採用間斷的灌溉稻田模式,以減少甲烷的釋放,但這樣的作法反而促進了一氧化二氮的排放量,一個比甲烷更加危險的元素。

科學家估計,全球一氧化二氮的總排放量很可能代表200個煤電廠的總排放量。但這些氣體無論是在那一個國家,都未被列入統計。因此,他們提出限制水稻田中的水位高度不超過7公分,也就是比目前普遍採用的水位高度還要低的方式進行耕作。