中市25駐點設通譯服務   新住民婦女就醫不再怕怕的

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）許多新住民由於語言溝通困難，在需要醫療幫助時往往羞於開口，台中市政府在台中市全區25家衛生所，設立新住民生育保健通譯服務，為越南語、印尼語新住民提供健兒門診、預防接種門診、生育保健衛教知識等通譯工作。

根據統計，台中市有1萬8,177位新住民，以越南語、印尼語最多。一些新住民來台時間尚短，因語言文化不同仍需適應，市府培訓具相關意願的越南語、印尼語新住民，成為生育保健通譯員，作為衛生所人員與外籍新住民的溝通橋樑，有效傳達關懷及生育保健資訊。

在南屯區衛生所擔任通譯員的羅石琴，本身是印尼籍新住民，來台將近20年。通譯經驗豐富的她表示，有一次隨衛生所護理人員到1位印尼籍新住民家中訪視，衛生所人員向她的婆婆說明小孩快4歲卻還不太會走路，可能有發展遲緩，建議帶至醫療院所接受診療。

石琴主動用印尼語提醒印尼籍姐妹，提醒發展遲緩的診治需把握黃金治療期，儘快帶孩子到醫療院所診療，以免日後產生遺憾，後來成功將孩子轉介至醫院診療。

衛生局代理局長陳南松表示，歡迎各語別的新住民踴躍加入通譯員行列，並提醒外籍新住民及其家庭，欲查詢衛生所通譯服務時間，可事先至衛生局網站專區，並且在出發前先電話向衛生所確認通譯員該週實際服務時段。