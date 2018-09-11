尋找金沙風獅爺APP　讓遊客體驗金門版寶可夢

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）金門縣金沙鎮年度觀光盛會，高粱老街風獅爺文化季將於10月6、7日登場。鎮公所今(11)日宣布首度推出APP，邀請民眾和旅客一起尋找金門的守護神「風獅爺」。

鎮公所表示，蒐集鎮上56尊「風獅爺」(可避邪化煞的獅子像)，還可參加抽獎。



中央社報導，金沙鎮公所今上午在陽翟會山寺前廣場，舉行記者會。由於現場就有2尊「風獅爺」，與會的安瀾國小學童，在校長張志猛帶領下即刻體驗。只見小朋友一接近「風獅爺」，手機就會顯示尋獲圖示，並有語音介紹風獅爺故事。



官澳村風獅爺 (圖片來源: 金門金沙鎮高粱老街風獅爺文化季官方臉書）

代理鎮長蔡其朝表示，以往風獅爺文化季是透過電動巴士。帶領遊客實地尋訪鎮上的風獅爺。但限於經費和人力，熱潮難以延續。

今年在鎮公所觀光課課長黃奕銓構想，以及蹦世界數位創意公司創辦人黃勝宏的設計下，完成這套APP。



黃奕銓說，尋找風獅爺APP結合曾經風靡一時的「寶可夢」概念和GPS方式，不但金沙鎮可以減少導覽人力，遊客也能自由規劃行程時間、路線，達到雙贏。

設計人黃勝宏則期盼，未來能進一步將金門所有的風獅爺都納入APP。



鎮公所表示，遊客只要透過APP內建的風獅爺圖鑑，以定位感應方式，蒐集一隻隻隱藏在村莊角落或樹叢中的風獅爺，手機就會顯示這尊風獅爺的文字介紹，點擊音量圖示，更有語音介紹，寓教於樂。



風獅爺撲克牌 (圖片來源:留在金門忘了飛 Visit Kinmen 臉書)

依照蒐集的風獅爺數量，鎮公所更提供撲克牌、毛巾、拼圖和積木等限量紀念品；集滿56隻還可以參加摸彩，獎品包括遊戲機等。



由於有遊客反映，電動巴士尋訪其實也十分有趣，鎮公所表示，日後將會視人力與經費檢討是否再行辦理。

活動官方臉書: 金門金沙鎮高粱老街風獅爺文化季

APP下載: 請點此超連結

更多關於風獅爺的訊息請見：走訪風獅爺的故鄉 (金門縣政府觀光處)

相關網站: 金門風獅爺

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圖片來源: 金門金沙鎮高粱老街風獅爺文化季官方臉書