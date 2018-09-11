【洄游農村】亞大學生建立共餐食堂　達到照護老人目的

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）年輕人不願投入農業，導致農村人口高齡化。為吸引農村社區長者走出家門、凝聚社區意識，台中市亞洲大學學生費時兩個月與長者交流、成功打破障礙，以共餐為誘因，吸引長者出門。



位於雲林縣西南方的元長鄉瓦磘社區，是蒜頭及黑金剛花生的重要生產地。據報導如同許多農村一般，社區內的年輕人口大量流失，人口結構以老人為主，在務農之餘鮮少有社區交流活動。



圖片來源: 「磘生一變」臉書

亞洲大學創意領導中心學生，組成「磘生一變」團隊，駐村於瓦磘社區兩個月。透過建立共餐食堂，以共餐為誘因，吸引長者走出家門，讓學生得以進行促進他們健康的活動，達到老人照護目的。



圖片來源: 「磘生一變」臉書

不過，這個想法在社區剛推動時並未受到當地人的支持，甚至連食堂需要的場地都無法借到，亞大學生透過每日遊村使用大聲公宣傳、挨家挨戶拜訪，並與長者一同剝花生、做早操等培養感情。費時將近一個月，才說服社區接受他們的計畫、順利借到場地。

圖片來源: 「磘生一變」臉書

亞大學生劉至恩說，共餐食堂一開始與桶餐廠商配合，但因有食安疑慮，轉而尋找食物工廠，由工廠供應食材、再由大家尋找社區志工媽媽協助烹飪，共餐示範活動分別在7、8月舉辦，兩場都吸引超過百名長者參與。





圖片來源: 「磘生一變」臉書

亞大學生駐村瓦磘社區，除了建立共餐食堂，由於當地產黑蒜，學生們也構想行銷策略，協助黑蒜推廣。​​

劉至恩指出，黑蒜屬於高經濟價值作物，若用簡單的透明塑膠袋包裝，凸顯不出其價值。因此他們透過重新包裝、賦予品牌故事等，顯現黑蒜價值，也透過網路拍賣方式拓展銷售點，8月底才上架，目前已成功賣出商品。





圖片來源: 「磘生一變」臉書

亞大學生組成「磘生一變」團隊，在活絡社區同時也掌握老人健康狀況，成功凝聚社區意識，獲得行政院農業委員會水土保持局、舉辦的第八屆大專生洄游農村競賽銅獎，還有人文關懷獎。

圖片來源: 「磘生一變」臉書

第八屆大專生洄游農村競賽，於9月8日及9月9日兩天，於華南銀行總行國際會議中心舉辦「成果發表會暨頒獎典禮」，20個團隊歷經兩個月的駐村，運用自身不同專業背景，以空間活化、友善長照、品牌設計、文化創新、深度體驗、科技導入等多元方式解決社區困境。

在激烈的競爭下，由崑山科技大學公共關係暨廣告系的群聚少女團隊(駐村於臺南市龍崎區龍和社區)榮獲本屆金獎。

圖片來源: 「磘生一變」臉書