臺科學教育成效顯著　臺美續推GLOBE計劃

(臺灣英文新聞/鄧佩儒 臺北報導)臺灣在2013年首度加入美國GLOBE國際科學教育計畫後,五年下來成效顯著,雙方決定續簽協定,持續推動科學教育領域的合作。

此次臺美續簽計畫協定,效期仍為五年,由駐美國臺北經濟文化代表處與美國在臺協會(American Institute in Taiwan)於8月14日完成續約。GLOBE主席墨菲博士(Tony P. Murphy)肯定並期許臺灣對此項國際計畫的卓越貢獻能作為整個印太地區的典範。

美國在臺協會表示,臺灣在推動科學教育的卓越成效,也促成GLOBE主席邀請臺灣與GLOBE全體會員分享經驗。在續約簽署完成後,臺灣的科技部也將與美國太空總署(NASA)繼續合作,在臺灣推動科學教育。

GLOBE全球學習與觀測裨益環境計畫(Global Learning and Observations to Benefit the Environment Program)是一個強調親自動手做的國際科學教育計畫,由美國於1994年世界地球日(4月22日)發起,結合超過120個國家的學生、教師、科學家及社會人士,培養對環境的關懷、促進跨文化的認識,並且增進科學研究的交流。

美國在臺協會表示,臺灣於2013年首度加入GLOBE計畫,在全球參與成員中一直有積極的貢獻,除了舉辦國際會議,也參與GLOBE國際交流計畫,並結合來自印度、泰國、菲律賓、蒙古及馬來西亞的師生集思廣益,合作舉辦智慧機器人自造基地等活動。

美國在臺協會近一步指出,臺灣的參與學校對GLOBE計畫科學界上傳的觀測數據量,在2015年排名第六名,2016年則名列第三,也讓其他國家會員刮目相看。