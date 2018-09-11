國防大學戰爭學院爆群聚A型流感　停課3天

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）位於桃園八德區的國防大學戰爭學院，發生群聚A型流感事件。國防大學今(11)日表示，受感染學員約10名，已針對寢室、公共生活區域進行消毒。從今（11)日起停課3天，目前已獲控制。



中央社引述國防大學表示，一名新進學員潘姓上校，9月5日在中正堂上課時，因身體不適前往醫務所就診，並轉送國軍桃園醫院快篩檢查，確診為A型流感。



當天陪同就醫的人員及坐在中正堂上課的學員，因陸續出現身體不適，經醫院檢查後也確診為A型流感，人數共約10人。染病學員除居家隔離外，國防大學同時要求全體學員配戴口罩，並針對個人寢室、教室及公共空間進行消毒。



國防大學指出，為了避免疫情擴大，除停課3天，安排學員在寢室自習、區隔用餐時段，也會加強體溫量測。

中時報導，衛生局昨（10)日晚接獲通報時共有10人證實受感染，而且還有數位軍官嚴重到住院，未來是否增添病例，端看校方隔離措施是否落實。

​報導指出，戰爭學院受訓學員約130人，還包含友邦前來就讀受訓人員，今天一次爆出10例感染病例，侵襲率將近百分之8%，已屬於高感染區域。

爆發群聚感染後，校方已將所有學員隔離在寢室內，所有校區內受訓班隊也暫時停止上課。據了解校方已派專人，前往醫院照護重症者，其餘輕症者也都禁止前往餐廳用餐，而必須前往特定區域開小伙。

衛生局接獲通報後，已要求受感染軍官接受隔離，並建議休假，受感染者接受醫院5天份克流感藥物治療。

今起衛生局也將展開2周監控期，並派員並到國防大學進行衛教宣導、要求清理洗手檯等設備及環境，同時備妥口罩、酒精、漂白水。尤其口罩患者每天要更換，八德區衛生中心也每天連繫關懷，掌握有無新增病例。