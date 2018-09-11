今年最強颱風！強颱山竹週末最接近台灣

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）今（11）日熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，全台多處仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，而第22號颱風山竹（Mangkhut）今天上午8時增強為強烈颱風，對台灣影響的程度則要到13、14日才較明朗。

中央氣象局表示，受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，南部、東北部、北部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區亦有局部短暫雷陣雨。

熱帶低壓今日將向西逐漸離開台灣附近海域，明（12）日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、北部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

強度颱風山竹目前位於關島西北西方260公里之海面上，（鵝鑾鼻東南東方2490公里之海面上），以每小時23公里速度，往西朝巴士海峽前進。中央社報導，氣象局研判，未來山竹以偏南路徑通過台灣附近，15、16日最接近台灣，並會帶來降雨，但主要影響迎風面的東半部地區。

但是因颱風路徑預報仍有不確定性，氣象局說，未來山竹路徑偏南或偏北，13日會較明朗。

此外，位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，上午發展為第23號颱風「百里嘉」，正逐漸遠離台灣，對台灣沒有直接影響，但東沙島海面船隻仍要注意風浪。