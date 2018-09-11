高雄遭家暴妻子砍殺莽夫藏冰櫃　竟是母幫子頂罪

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄市前鎮區昨(10)日晚驚傳殺夫命案！洪姓婦人3個月前疑不滿丈夫家暴憤而手刃丈夫後，夥同兒子將屍體冰藏家裡大型冷凍櫃內，直到警方登門查訪，洪婦坦承殺夫。

誰知經連夜反覆偵訊後，根據《蘋果》報導，丁妻吐露驚人內幕，供稱是兒子動手行兇，因護子心切才會誤導警方。



據了解，洪婦的兒子是看到父親動手毆打母親，護母心切才會一時失控誤殺父親，警方仍須對2人供詞深入調查，釐清真相。



稍早《自由》與中央社報導，前鎮警分局指出，47歲的丁姓男子以賣壽司為業，因此家裡有兩個大型冰櫃，丁男105年11月間曾對兒子施暴，被家人報案，有家暴紀錄。



46歲的洪姓婦人是丁妻，她也不滿丈夫經常家暴。今年6月4日，丁男持一把開山刀疑要對妻子家暴，雙方在3樓房內吵架，洪婦憤而奪刀將丈夫砍死，隨後在24歲的兒子幫助下，將屍體搬至一樓客廳冰櫃內冰藏。



丁姓男子的女兒因長期不見父親蹤影，於是報警協尋。

《自由》報導，警方多次查訪，發現洪女言行舉止有異，住在附近的丁男母親意有所指向警方暗示，他兒子去哪裡可能要問其媳婦。

警方因此懷疑丁男失蹤案情不單純。昨(10)日晚警方再次前往丁家查訪，發現洪婦很不自在，隨後在其住處一樓一個大型冷凍櫃，赫然發現丁男屍體。



洪婦當場坦承當天因夫妻爭吵，憤而行兇，凶刀則丟棄於前鎮河。警方隨即封鎖現場採證，並將洪婦帶回漏夜偵訊，釐清案情。

三立新聞報導，丁姓夫妻育有3男1女。據鄰居透露，丁男曾分到4000多萬家產，但因他揮霍無度，花錢如流水，還常到酒店消費，將家產敗光光，甚至在外欠下鉅款。

另據前鎮鎮東里里長表示，丁男個性隨和客氣，平時開賓士車代步，每次經過丁男住處時，總會看到他拿著抹布擦拭賓士車，看似非常寶貝。