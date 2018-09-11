艾瑪史東激鬥瑞秋懷茲　英宮廷劇金馬影展播映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬影展近日公佈10部片單，其中包含由奧斯卡影后艾瑪史東，以及女配得主瑞秋懷茲主演的英國宮廷劇「真寵」，由希臘導演尤格藍西莫執導，其勾心鬥角又不失幽默的情節，吸引影迷注意。

2018金馬影展繼上週公布焦點影人名單，獲奧斯卡最佳電影配樂的麥可唐納將來台，近日再公布十部金馬影展播放片單，其中包含於柏林、坎城、威尼斯、東京、卡羅維瓦利影展造成轟動的大師名導新作。

強大片單陣容包括剛在威尼斯曝光，由艾瑪史東（Emma Stone）和瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的英國宮鬥劇《真寵》（The Favourite）、坎城影展閉幕片《誰殺了唐吉訶德》（The Man Who Killed Don Quixote）、柏林影展最佳劇本《博物館偷很大》（Museum）金馬常客洪常秀與金珉禧合作的《草葉集》（Grass）等，看完整名單請上金馬影展官網。

其中，《真寵》由希臘鬼才導演尤格藍西莫執導，《非普通教慾》、《單身動物園》、《聖鹿之死》等片也是他的作品。《真寵》請到奧斯卡影后艾瑪史東和女配得主瑞秋懷茲，展開勾心鬥角，以及爭寵的英國「宮鬥劇」，其畫面充滿質感，對白及情節設計都充滿英式幽默。

角逐本屆威尼斯影展金獅獎的《真寵》，以十八世紀安妮女王在位時期的大不列顛王國為背景，描述瑞秋懷茲所飾演的女王閨密，她的政治地位因新來的宮廷女官艾瑪史東而受到動搖，為此展開一連串的權謀鬥爭，只為爭奪女王的青睞與隨之而來的誘人權力。

除了瑞秋懷茲、艾瑪史東兩位女神爭相上演「宮鬥劇」，尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）和喬歐文（Joseph Alwyn）兩位帥氣明星的表現也令人吸睛。



真寵預告（影片來自youtube）