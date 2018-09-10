星宇航空運籌中心桃園開工動土　2020年完工

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）前長榮集團總裁張榮發兒子張國煒成立的星宇航空，繼七月在歐航空展採購17架新機後，10日宣布航空運籌中心動工，落腳於桃園航空城內遠雄自由貿易港區「航翔路1號」。

星宇航空董事長張國煒在記者會上表示：「運籌中心未來不僅將成為星宇航空擘劃全球運營的核心，也是飛航組員教育訓練的重鎮，將在此執行最高規格且嚴謹的訓練，培養專業航空人才，以維護星宇航空的飛航安全，提供全球旅客安心且精緻的飛航服務。」

運籌中心緊鄰桃園機場，為桃園機場公司與遠雄自貿港區以BOT方式合作興建，佔地2,340坪，預計2020年7月底完工。樓層規劃為地上10層，地下2層，樓地板總面積約15,800坪，完工落成後，星宇航空將安排第一線作業單位進駐，包含飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤及企業安全等，此外，機組員報到中心、航機24小時監控中心及空地勤人員訓練中心也將設立於此。

星宇航空運籌中心將引進最先進的訓練設施，包含全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器及各式訓練教室等，預估未來每年將可訓練2,500名空地勤人員，投入星宇航空第一線單位。

至於召募計劃，公司表示規劃未來10年內招募至少8千名員工。