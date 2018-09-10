指數投資證券新商品　臺灣投資人新選擇

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為擴大證券商業務範圍，豐富上市商品線，滿足市場多元投資及交易需求，臺灣證券交易所配合主管機關核准證券商發行「指數投資證券」（Exchange Traded Note, ETN），於9月10日公告實施ETN上市、交易等相關規定，並已著手建置資訊系統，系統上線日期將另行公告。

臺灣投資人屬性活潑，對新商品接受度高，ETN掛牌上市，應可創造證券業新的發展機會，並提供投資人新種投資交易工具。證交所表示，已有多家證券商洽詢發行細節，未來ETN商品發展可期。

另證交所亦將針對發行人、造市商及投資人，辦理一系列宣導說明會或教育訓練課程，以期在促進資本市場發展的同時，保障投資人權益。

配合主管機關於6月28日發布「證券商發行指數投資證券處理準則」，規範發行證券商資格、標的指數條件、保證金提撥、發行流程、指標價值揭露及公開說明書應記載事項等，證交所本次公告ETN相關規定涵蓋發行、上市、交易、結算及申購賣回等細節，並規範ETN流動量提供者作業及風險揭露事宜。

ETN是由證券商發行、無優先授償順位、無擔保之有價證券，且不支付利息、不保障本金、無第三方保證。ETN具到期日，目的為追蹤標的指數報酬，由證券商承諾於到期時支付投資人所追蹤標的指數之報酬表現，另扣除投資手續費用或追蹤費用。

ETN無追蹤誤差，但需承擔發行期間之證券商信用風險。由於ETN發行人本身不須投資或持有任何資產，能追蹤的標的及範圍較為寬廣，投資報酬全仰賴發行證券商到期履約的承諾，近年來在全球市場相當受歡迎，亞洲尤以韓國市場發展最為蓬勃且類型多元。

證交所亦提醒，ETN到期時或到期前賣回可領回金額，可能因市場波動、發行證券商違約或發生信用風險等因素，低於原始投資本金（最壞情況下可能為零），因此投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，並需簽訂風險預告書，以確認已充分瞭解ETN之特色及風險。

為使各界瞭解ETN之商品架構、特性及風險等相關資訊，證交所未來將於官網設置「ETN專區」，投資人可上網查詢ETN介紹、基本資料、新聞及相關法規等資訊。