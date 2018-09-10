截至9月7日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

107年9月7日累積開戶數為15,740,298戶，較8月31日累積開戶數15,740,527戶，減少229戶，減幅約0.001%。另本年9月7日現股當日沖銷累積開戶數為1,613,149戶，較8月31日現股當日沖銷累積開戶數1,607,774戶，增加5,375戶，增幅約0.33%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年9月7日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,066戶較8月31日開戶數173,978戶，增加88戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至9月7日止日均值為363.06億元，總成交金額為60,993.40億元，其中盤後定價交易金額為195.09億元。另本年度截至9月7日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.21%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.26%。

(二)本年度興櫃股票截至9月7日均值為11.41億元，總成交金額為1,917.27億元。

四、本年度上櫃股票截至9月7日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計574家，較上週(截至8月31日止)得為信用交易家數570家，增加4家。

(二)融資餘額為636.92億元，較上週(截至8月31日止)融資餘額651.20元，減少14.28億元，減幅約2.19%。

(三)融券餘額為115,473張，較上週(截至8月31日止)融券餘額113,827張，增加1,646張，增幅約1.45%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.90%，較上週(截至8月31日止)之比例14.92%，減少0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.63%，較上週(截至8月31日止)之比例

0.64%，減少0.01%。