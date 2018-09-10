台北富邦銀行「基隆路分行」遷址擴大服務　

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為擴大服務台北市信義區、大安區的民眾與企業，台北富邦銀行「基隆路分行」遷址全新開幕，以新一代數位分行的樣貌，提供在地化的金融服務。
北富銀表示，基隆路分行地處住商混合區，周邊新舊社區、商辦大樓交錯，附近有通化街夜市，並緊鄰台北市主要幹道基隆路，往來車潮、人潮眾多，除了在地居民外，以分行為中心周圍200公尺半徑範圍內，中小企業約高達50家，因此，分行特別設有企業融資服務專員，為周邊中小企業客戶量身打造理財規劃，並提供房貸與信貸諮詢，以專業的客製化服務深耕在地企業。
改裝後的基隆路分行以全新的數位金融環境，為在地居民、中小企業提供服務。除了有寬敞的營業大廳，另設有「數位服務專區」提供全方位的自助式金融服務，客戶可運用專區的智慧手機、平板電腦，線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、換匯、申辦信用卡或貸款等，省下等待的時間，此外，客戶亦可運用富邦行動銀行App或網路銀行，設定各類訊息通知，包括投資到達滿足/停損點、匯率到價、基金淨值或海外ETF/股票到價等，隨時掌握最新的財富增長狀況。
歡慶基隆路分行全新開幕，10月10日前至分行辦理指定交易，可享專屬的利率、手續費等優惠，包括3個月美金定存年息3%、3個月澳幣定存年息2.55%，還有機會獲得限量財神好禮、Line Points點數。台北富邦銀行基隆路分行位於台北市信義區基隆路二段149號，相關最新消息請查詢：https://www.fubon.com/banking