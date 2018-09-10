台北富邦銀行「基隆路分行」遷址擴大服務　

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為擴大服務台北市信義區、大安區的民眾與企業，台北富邦銀行「 基隆路分行」遷址全新開幕，以新一代數位分行的樣貌， 提供在地化的金融服務。

北富銀表示，基隆路分行地處住商混合區，周邊新舊社區、 商辦大樓交錯，附近有通化街夜市，並緊鄰台北市主要幹道基隆路， 往來車潮、人潮眾多，除了在地居民外，以分行為中心周圍200公 尺半徑範圍內，中小企業約高達50家，因此， 分行特別設有企業融資服務專員， 為周邊中小企業客戶量身打造理財規劃，並提供房貸與信貸諮詢， 以專業的客製化服務深耕在地企業。

改裝後的基隆路分行以全新的數位金融環境，為在地居民、 中小企業提供服務。除了有寬敞的營業大廳，另設有「 數位服務專區」提供全方位的自助式金融服務， 客戶可運用專區的智慧手機、平板電腦，線上辦理新台幣轉帳/匯款 /定存、換匯、申辦信用卡或貸款等，省下等待的時間，此外， 客戶亦可運用富邦行動銀行App或網路銀行，設定各類訊息通知， 包括投資到達滿足/停損點、匯率到價、基金淨值或海外ETF/股 票到價等，隨時掌握最新的財富增長狀況。

歡慶基隆路分行全新開幕，1 0月10日前至分行辦理指定交易，可享專屬的利率、手續費等優惠，包括3個月美金定存年息3%、 3個月澳幣定存年息2.55%， 還有機會獲得限量財神好禮、Line Points點數。台北富邦銀行基隆路分行位於台北市信義區基隆路二段149號，相 關最新消息請查詢：https://www.fubon. com/banking