上週外資在集中市場賣超6.77億元  賣超鴻海3.81萬張最多

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（9月3日至9月7日）外資在集中市場總買進金額為1,633.04億元，總賣出金額為1,639.81億元，賣超為6.77億元。

另統計自2018年年初至9月7日止，外資總買進金額為5兆7,369.52億元，總賣出金額為5兆9,592.34億元，累計賣超為2,222.82億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆4,089.28億元新台幣，占全體上市股票市值的41.41%，較8月31日的13兆5,417.23億元新台幣，減少1,327.95億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進168,789千股，賣出135,266千股，買超33,523千股。

第二名：臺企銀：買進86,885千股，賣出58,432千股，買超28,453千股。

第三名：遠東新：買進36,656千股，賣出14,653千股，買超22,003千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進62,895千股，賣出100,977千股，賣超38,082千股。

第二名：廣達：買進18,425千股，賣出39,398千股，賣超20,973千股。

第三名：南亞科：買進24,754千股，賣出44,522千股，賣超19,768千股。