〈時評〉FB亞洲資料中心落腳新加坡？

兩年前彰化縣長魏明谷在高鐵彰化站通車典禮時，高調宣佈：「正在與臉書 (Facebook,FB)接觸，有意投資100億美元的FB，未來會將亞洲資料中心建置在彰化的高鐵產業園區。隨著外商在彰化外海大量投入離岸風力發電，以及FB可能進駐彰化建置資料中心，對彰化的招商魏明谷縣長可說是不遺餘力而且成效卓著。可惜，在FB於上週宣布「亞洲資料中心確定建在新加坡」時，消息一出令人難過。

FB宣布亞洲資料中心落腳新加坡 經濟部長沈榮津對此表示婉惜

經濟部長沈榮津表示，對此次落選表示婉惜，因為FB是號稱要用100%綠電。若能爭取到FB在台灣設資料中心，雖然說用電量比較高，但是全部是用綠電，對台灣的碳排放不只沒有影響，對台灣的形像以及在網路世界的重要性，可說是提升了很多。很可惜台灣最後還是落選了；經濟部長沈榮津說以後還有機會爭取。

另外，在新聞媒體上看到轉載自蘇煥智律師FB的文章，文中說道，在三年前FB曾經努力要落腳在台南樹谷科技園區，而奇美公司也願意將廠區土地轉賣給FB使用，然而台南市政府反對。堅持一個廠商在工業區內的土地，未建滿20%的建廠率，不得轉賣的規定，僵硬不知變化，使得FB沒有辦法落腳在台南市。

蘇煥智進一步指出：「甚至前手奇美公司為吸引Facebook來台南，願意先幫FB公司建設廠房，以符合20％的規定；但Facebook要求賴市府至少真的有歡迎的誠意，所以表示只要市府願意出具「歡迎該網路公司來台南投資，並全力配合支持！」的書面承諾書，Facebook就願意來台投資。結果仍然不願意出具承諾書」。

看了這幾則新聞，我真的心有戚戚焉。

工業區的土地為何要「建築物的面積佔20%以上才能交易」

工業區的土地真的有需要到「建築物的面積佔20%以上才能交易」嗎？這20%的道理何在呢？相信執行此政策的官員也說不出個理由來。而我這四年多來，受到許多困擾，與「(宜蘭)利澤工業區管理中心」爭取奮戰，就是因為這一條死規定。我們蘭陽地熱資源公司是在四年前(2013年9月)，正式進駐宜蘭利澤工業區。當時是選擇採取所謂「006688方案」：先付6個月的租金當押金、前兩年租金為0，接下來的兩年是六折，再來兩年是八折。現階段我們是八折的狀況，也就是說每個月要付16萬元的地租。這四年多來，我們從來沒有一次租金遲交的，然而，這幾年我們一直受到工業區管理局的騷擾，發文通知要收回出租給我們的土地，原因是我們違反進駐工業區時簽的合約，沒有建築物；我們在進駐一年半之內沒有拿到建築物的使用執照。

建築物的使用執照？當我們說：「不然我們把土地買下來好了」。答案是「不行，因為建築物的面積佔20%以上才能租轉售」。當年進駐工業區時，我們若不是採取006688的租轉售方案，而是採取直接買土地的方案的話，購地價格是以當時公告的土地價格的七折購買。老實講，依目前的狀況去購買土地的價格會比起原先購買土地還吃虧了20%以上呢！然而工業區管理局表示，不准購買，要購買也要先將建築物建到20%以上才能夠購買，如果地熱發電不需要那麼大的建物，可以購買土地後再將部份建物拆掉。

這與上面蘇煥智律師所提到的：「FB公司要購買在台南市樹谷科技園區奇美公司土地，設亞太資料中心，台南市政府反對」。所碰到的狀況是一模一樣的。

工業局拖一年不批准「不可歸咎於廠商、環評28個月的展延期」道理何在？

其實對我們要在利澤工業區開發101MW的地熱發電的廠商來說，地上的建築物根本就不是開發案的重點。一年發出8億度綠電的101MW地熱發電開發案重點是地下的地熱資源，以及探測、挖井、最後才是發電。

所以一進駐利澤工業區、我們馬上著手進行地熱開發案的環評工作，而單單在環保署就經過了28個月的審查，我們的開發案才通過環評這一關。這樣，有可能在進駐一年半之內拿到建築物的使用執照？當我們在2017年8月份拿到環保署的開發案的許可後，利澤工業區管理中心馬上通知我們說：若不能立即取得建築物使用執照，就要收回土地。

在2017年8月份開了一個「展延取得使用執照」的協調會議之後，到今天已經超過一年了，這場專家會議建議應該延長28個月，因為環評是「不可歸咎於廠商的、拖延了28個月」。工業局竟然過了一年多了，還沒有批准此建議案。

這段期間，利澤工業區管理中心已經找過我們許多次，我們也簽了切結書，若我們在延長28個月之後，還沒有拿到建築物的使用執照的話，就被收回土地不再異議。這樣到今天，我們在9月10日還需要在工業區再做一次「展延取得使用執照」的協調會議，唉！至於這一次會議之後多久能夠批准，則不是我們可以妄加猜測的。

我們曾在協調會上解釋，「目前有個國外的投資團隊，正在評估本案。若通過評估，則準備在我們這個地熱發電案投資 300億元的開發資金。」 然而這段話卻沒被工業局官員採納。這樣不知變通的工業局官員，對於全台灣唯一通過環評101MW地熱開發案的土地，竟以「没有在原契約期限内完成地上建築物」理由要加以收回土地。

我們真沒有辦法了解工業局之工業區的官員、及經濟部的大官們，訂出不合理的政策又不知變通，真的是在為台灣的經濟發展著想嗎？