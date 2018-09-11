非洲孩童為飲水走6公里　一起健走做公益開放報名

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會舉辦「舊鞋救命 為愛而走」活動，邀請民眾於花博公園行走6公里的路程，期間不能休息也不能喝水，體驗非洲孩童日常生活，自即日起開放報名至11月14日止。

非洲孩童平均每天必須赤腳行走6公里的路程取水，途中他們不能休息，必須盡快取水回家，沒有鞋穿的孩童必須要忍受沙蚤寄生，情況嚴重者甚至面臨截肢的困境。



（照片來源：舊鞋救命step30）

協辦的節奏整合行銷公司擅長舉辦路跑、露營、親子活動等不同形式的戶外活動，例如海綿寶寶聯名潮牌STAYREAL路跑、六龜有囍祈福馬拉松、Hello Kitty Run路跑等。這次策劃「代走取水」活動，規劃六公里路程，將從花博公園為起點，沿著基隆河，穿越過百齡橋後，往回走到起點花海廣場結束，期間不能休息或是飲水。

另外，參加者將於活動前，收到由Timberland贊助的鞋盒，參與者可將舊鞋或想捐贈的物品放入鞋盒中並帶至會場，於活動當天，將有一個大貨櫃將乘載捐贈物資運去非洲，之後貨櫃也將搖身一變，改建成一所教室，提供孩子遮風避雨的學習環境。



貨櫃改建（照片來源：節奏）

除此之外，活動也將附贈一條專屬號碼布，每份號碼布上會印有一位非洲孩童的相片，代表發揮愛心便有一位孩子受惠；當然少不了的感謝狀與獎牌也十分特別，每張感謝狀都來自非洲不同孩子的親筆感謝，獎牌則採木製手繪的方式製作，雖然他們不能到場，但依舊希望透過這些物品親自感謝參加者的關心與付出。



（照片來源：節奏）

節奏整合行銷公司負責人表示，第一次與舊鞋救命Step30這個組織接觸後，看到非洲當地除了缺乏鞋子導致腳會被沙蚤感染外，就連想喝到一口水都必須走六公里，於是想或許可以辦一場類似飢餓30的活動，讓大家體驗一下，走了6公里的路程後喝到的第一口水的滋味，並學會更珍惜我們現在所擁有。

「舊鞋救命 為愛而走」活動報名無年齡及性別限制，6歲以下孩童免費，6歲到12歲參加者需有家長陪同，一律採網路報名。

個人組以及親子組報名費用皆為680元，將於1月20日（日）早上7點在花博公園前的花海廣場集合，報名開放至11月14日，額滿則提前截止。活動盈餘將全數捐贈給社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會。



活動主視覺（照片來源：節奏）



「代走取水」路線圖（照片來源：節奏）