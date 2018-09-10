中國大舉迫害穆斯林 思想集中營「再教育」如煉獄

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）根據《CNN》報導，人權組織「人權觀察」９日發表了一份最新報告，報告中指出，中國正在新疆，對穆斯林舉行有系統且大規模的族群迫害。

事實上，聯合國人權事務委員會早在上個月，就發出類似的警告。

自從2014年以來，中國就開始大量在新疆，隨機逮捕維吾爾族人，和其他穆斯林少數族群，將他們關進「思想集中營」，使其接受思想洗腦教育、吟唱讚揚中國共產黨和社會主義的歌曲，並強迫其放棄伊斯蘭信仰。

據報導，人權觀察訪問了58名前新疆居民，他們絕大多數，都曾被關進這地獄般的集中營。

人權觀察指出，這些被關押的新疆居民，其實並沒有犯下什麼滔天大罪，他們只不過使用了官方禁止的whatsapp、與來自官方列舉的「26個敏感國家」民眾聯繫、或者和平宣揚自己的信仰，就無辜的被拘留。

一名不願具名的受訪者表示，他在集中營時，天天唱愛國歌曲、接受思想洗腦教育、召開自我批判大會和遭受警衛的肢體和言語暴力，這對他來說，真是無法承受的煎熬。

另一名叫Nur的前「囚犯」，向人權觀察表示，他們在飯前必須說出以下這段話，警衛才會讓他們吃飯：我們感謝黨，感謝習近平，祝習近平身體健康，祖國繁榮興盛，並永保各個族群的和平與團結。

對此，一如往常，中國外交部發言人華春瑩表示，一切都是無稽之談，中國絕無迫害穆斯林之舉動。

以下為人權觀察製作有關中國迫害穆斯林的影片：