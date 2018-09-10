 越南遊客來台北要小心   14條主題路線讓你玩到不想回家  

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）為拓展東南亞旅客市場，台北市觀光傳播局今年5月及7月分別前往印尼及菲律賓舉辦推廣會，9月6日至8日赴越南參加「2018胡志明市國際旅展」及觀光推廣活動，推出14條台北旅遊主題路線，從時尚、美食、自然、文化各面向讓越南旅客挖掘台北新秘境，越玩越好玩。

越南旅客是東協市場中來台旅遊成長最快速的國家，根據統計，2017年越南來台旅客為38萬3,329人，台越雙方互訪更是超過56萬人次，更超過向來居於龍頭的國家馬來西亞的277,643人次，排名第1。

觀光傳播局在「2018胡志明市國際旅展」上，推薦14條台北主題路線，結合時尚、美食、自然、文化，從不同面向認識台北多元化的都會與自然城市的樣貌，從「親自然消暑之旅」走訪貓空與陽明山，搭貓纜喝冰茶、到陽明山兜風吃野菜，「瘋時尚潮流之旅」，走訪信義新天地、西門町等時尚指標，滿足不同消費的需求，「啖美食嚐鮮之旅」，吃遍台北各色南北、中西式及異國料理。

而「秀美圖文化之旅」，結合現代年輕人最愛的打卡風潮，在社群網路上分享美食美景，彼此口碑宣傳，來台北體驗當文青，古色古香的大稻埕街區，傳統與現代的文創結合，是浸淫在老台北文化氛圍中必去的景點之一。

台北市觀光傳播局越南文、英文及中文版等各種語言版的地圖及文宣品，在旅展會場中向當地旅遊業者及民眾推薦FUN_TAIPEI。（圖片來源：台北市政府觀光傳播局）