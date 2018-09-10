麥片健康又富含高營養 但這類人得少吃…

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）麥片富含膳食纖維，近年來成為養生和享瘦一族的早餐清單的首選，但麥片真的能減肥嗎？又有哪些人不宜食用呢？「燕麥片」與「麥片」有何不同呢？以下聖馬爾定醫院尤偉銘營養師為大家一一解答。

燕麥原本是顆粒狀，燕麥片則是經過煮熟軟化後，進行輾壓、烘烤而成片狀。麥片經過熟化、壓輾、烘烤處理成為片狀，但卻是由燕麥、大麥、小麥、蕎麥、玉米等各種穀物混合。無論是單純燕麥片，還是混合穀物麥片，都含有豐富澱粉、膳食纖維、蛋白質、礦物質與維生素，兩者都是高營養價值的食物。

天然的麥片有較高的膳食纖維，加熱水會呈現黏稠狀，吃起來口感有點粗糙，味道很清淡沒什麼甜味，反之市售經過調味或沖泡的麥片卻美味，因為幾乎含有蔗糖、玉米糖漿、玉米澱粉、麥芽糊精、奶精、植物油、鹽等，這些都是額外增加的熱量，因此，民眾可善用包裝上的標示，仔細閱讀其成分及熱量。

此外，早餐若只吃無添加物100%健康的麥片卻容易肚子餓，建議吃完麥片要搭配有肉的蔬菜，例如：1碗麥片粥、半碗蔬菜、1顆水煮蛋，就能增加飽足感、達到攝取均衡營養並減少熱量，達到健康吃、健康瘦的目標。

健康、天然的麥片卻不適合每一種體質的人，腸道敏感者一吃食物就容易拉肚子，所以不適合吃太多麥片，因為麥片的膳食纖維高，會促進腸道蠕動。再來是慢性腎衰竭病人也不宜吃麥片，因為麥片的磷含量較高，而腎臟功能衰退導致排除磷的功能變差，會加速腎臟惡化。最後則是麩質過敏症者要避免吃麥片，否則會造成腸胃道系統破壞，引起乳糜瀉與營養素吸收不良。