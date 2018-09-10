屏東農科園區擴大開發　打造新農業產業聚落

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為了減少環境負擔與危害、跟上國際減碳腳步，我國農林漁牧產業陸續導入永續發展目標，位於屏東的農科園區擔負研發重任，為因應新農業政策帶動之需求，決定擴區，預計2019年峻工後可以創造逾百億元的產值。

台灣每年產生的農業廢棄物高達460萬公噸以上，農科園區透過產學合作，除透過相關技術為農業副產物創造新價值外，更取得周邊台糖公司約165公頃土地進行園區腹地擴充開發。屆時農科園區基地總面積將達近400公頃，可容納進駐企業投資設廠總家數預計達180家，未來將引進循環農業、智慧生產精準農業等潛力農企業進駐，創造5,000至6,000人就業機會及180億元以上產值，帶動整體經濟成長量能。

除既有園區腹地擴充外，農科園區亦正積極辦理接管台灣蘭花生物科技園區事宜，以及桃園農業物流園區、中台灣高科技農業產業園區二處新園區之開發計畫，後續將有效整合台灣農業上下游產業鏈能量，落實循環農業永續經營理念，再創以科技翻轉台灣農業的新契機。

農科園區自2016年開園以來，積極推動天然物加值、水產養殖與加值、農業資材、禽畜生技與加值、生技檢測與代工服務及行銷、節能環控農業設施等區內六大產業聚落農企業外銷出口，未來將運用長期累積的豐富經驗，輔導循環農業技術及相關產品，透過園區進出口平台功能，有效連結國際舞台。