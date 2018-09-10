屏東農科園區巧手　加值農業廢棄物

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）農業是我國重要的產業項目，然而隨著產業蓬勃發展的同時，每年產生的農業廢棄物亦高達460萬公噸以上，而這些廢棄物富含的有機碳、氮、磷、鈣、微量礦物質及天然物等缺乏有效利用，也造成地球永續資源的浪費。

世界各國近十年加強宣導地球永續、減少碳足跡、食物的浪費等，為了減少環境負擔與危害，台灣逐步跟上國際的腳步，導入永續發展目標的概念到我國農林漁牧產業。

農委會所屬農業生物科技園區，是台灣唯一以農業科技為主軸的產業園區，整合產學研能量與農委會各試驗研究單位、財團法人農業科技研究院及30餘所大學院校等超過300位學者專家，藉產學合作模式投入農業副產物（農業廢棄物）利用與開發。

台灣今年夏季水果盛產卻導致產銷失衡，無論是香蕉、火龍果等，不少企業紛紛伸出援手，希望為辛苦的農民盡綿薄之力，農科園區進駐的廠商透過產學合作，尋找農業附加價值新契機。

▲農業廢棄物再利用，火龍果皮食用色素(右圖)、青棗(左下)及香蕉機能性食品(左上)。(照片由農委會提供)

一、將廢棄的水果轉變為機能性食品：(如上圖所示)

火龍果：海森林生技公司與國立屏東科技大學合作，在園區科專計畫補助下，自廢棄火龍果皮萃取甜菜紅素，開發天然食用色素。 香蕉及香蕉花（雄蕊）：大江生醫公司與國立中興大學等合作，將廢棄物的香蕉皮及香蕉花，透過生物整合設計與產品開發，蛻變成具助眠、保健等機能性食品。 青棗幼果：棗樹疏果後的青棗幼果，透過萃取後將其蛻變成具保肝解酒的機能性食品。

二、充分運用農產原物料將其開發成其他產品：(如下圖所示)

咖啡葉：茂泰生技公司結合農科園區衛星農場輔導機制，與屏東縣泰武鄉的咖啡生產合作社長期合作，引進技轉自農委會高雄區農業改良場的技術，將過往較少利用的咖啡葉，以製茶技術並添加其他香草植物，開發風味獨特的咖啡葉茶飲。 紅薏仁：喬本生醫公司與台中市大雅區農會契作紅薏仁，運用超臨界萃取技術自紅薏仁外麩皮萃取薏苡酯成分，製成機能性食品與美妝保養品。 台灣苦茶籽：晨興油品公司精選臺灣苦茶籽，將榨油留下的苦茶渣磨粉為苦茶粕，並與有機資材業者合作，開發清潔劑等一系列再利用產品。

▲農產原料充分利用，咖啡葉茶(左圖)、苦茶粕(右上)及薏苡酯(右下)機能性食品。(照片由農委會提供)

三、引進新科技翻轉傳統漁畜產業：

水產與畜牧養殖是臺灣農業長期以來的優勢項目，農科園區藉優越的軟硬體投資環境，吸引相關業者設廠導入新科技，翻轉傳統經營模式。

魚菜藻共生：國內知名電線電纜製造廠瀚頂生技公司建立示範廠生產石斑魚、鰻魚、海藻、水耕蔬菜等生鮮食材，行銷國內外市場。 益生菌（生物助劑）產品：允偉興業公司引進日本高溫固態發酵技術，將台灣鯛魚魚骨等下腳料，提升成為廣泛應用在農畜及水產養殖使用的益生菌（生物助劑）產品。

▲引進新科技翻轉傳統漁畜產業，上圖為台灣鯛下腳生物助劑、下圖魚菜藻共生循環養殖。(照片由農委會提供)