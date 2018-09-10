台灣電影節在新德里  一睹當代電影多面向風貌

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）配合政府新南向政策，台灣駐印度代表處自今（10）日至17日在新德里印度環境中心（India Habitat Centre）辦理「台灣電影節」系列活動，將播放5部台灣電影及紀錄片，包括《健忘村》、《日常對話》、《紅衣小女孩》、《那個靜默的陽光午後》以及《再見瓦城》，一睹台灣當代電影多面向風貌。

本次精選的5部電影及紀錄片，內容涵蓋政治、同性戀、驚悚、生死議題及移工等，活動將持續7天，10日將在晚上7點於史坦禮堂(Stein Auditorium)播放《健忘村》（The Village of No Retturn），期待透過電影交流，建立台灣與印度的電影文化合作，提升印度民眾對台灣電影產業及文化的了解。

今年協辦的台灣駐印度代表處表示，所有電影皆搭配英文字幕，並辦理抽獎活動，最大獎為華碩 Zenfone Max Pro M1。

以下為電影播放時間及內容介紹：

《健忘村》（The Village of No Return）: 明末清初，在一個遙遠的村落裡，村民們看似無憂無慮。某天發生的一樁離奇事件，一個神秘人帶來名為「忘憂神器」的寶物，引發一連串危機，進而改變這個村子的命運。

《日常對話》（Small Talk）（播映時間：9月12日晚上7點）：本片曾獲得2017 柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片，導演黃惠偵以紀錄片方式，講述一個同志母親的家庭故事。

《紅衣小女孩》（Tag-Along）（播映時間：9月14日晚上7點）： 改編自1998年 台灣一則靈異節目的報導，與阿偉同住的奶奶某日突然消失了，但是家裡的東西卻還是井井有條，似乎連早晨都煮好了，找不到奶奶的阿偉開始焦急，一天他打開鄰居的相機，看到其中一段出遊的影片中，一個詭異穿著紅衣的小女孩跟在奶奶背後，讓他看了毛骨悚然，而在這之後，事情越發詭異…。

《那個靜默的陽光午後》（The Silent Teacher）（播映時間：9月15日晚上7點）：探討醫學系解剖課程所需的大體老師議題紀錄片，透過導演的鏡頭深入解剖課程，凝視死亡，並探討生的意義。

《再見瓦城》（The Road To Mandalay）（播放時間：9月15日晚上7點）：入選第73屆威尼斯影展「威尼斯日」單元，講述非法泰緬移工在東南亞社會底層的悲歌。