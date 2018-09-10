蔡英文：中小企業是臺灣經濟命脈　政府努力解決企業問題

（臺灣英文新聞／政治組 臺北報導）總統蔡英文今（10）日強調中小企業是臺灣的經濟命脈，也承諾政府將給予中小企業最大支持，協助解決企業的需求及問題。

蔡總統週一日接見全國中小企業總會代表，除了強調中小企業是「臺灣的經濟命脈」，也承諾政府將給予最大支持，「政府一定會跟中小企業一起面對挑戰、實踐目標，從我們努力解決企業的五缺問題可知，面對中小企業的需求和問題，政府絕對不會坐視不管。」

為鼓勵中小企業一起投入政府的新南向政策，蔡總統表示，政府開辦「新南向信用保證方案」，提供總額新臺幣500億元的保證融資額度，全力協助前往投資的中小企業，可以順利取得營運發展資金。

蔡總統也提及，政府去年首次推出創業型小型企業創新研發計畫（SBIR），藉由提供獎勵金及輔導機制，帶動創新創業的熱潮，效果顯著因此今年也會持續推動下去。

而在企業轉型升級上，蔡總統則表示，政府推動5加2產業創新計劃，目的就是促進產業的轉型與發展，「機械產業就是很好的例子，去年在智慧機械的助攻下，機械產業成為臺灣第三個兆元產業。」

總統也指出，在大家努力之下，目前經濟成長率已經連續九季正成長，下半年的景氣預估也可以延續今年的成長趨勢。這段時間以來，除了失業率持續下降，對外貿易也不斷成長，今年上半年的外銷訂單金額，便已創下了歷年同期的新高。

蔡總統強調，「中小企業越蓬勃發展，臺灣競爭力就越強」，政府將持續整合產官學研的能量，給中小企業最大支持，守住現有優勢，挑戰全新未來。

蔡總統也表示，期盼全國中小企業總會第14屆理監事在今年6月改選後，新任的代表能持續促進政府與中小企業之間的協商及交流合作。