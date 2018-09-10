阿里巴巴創辦人交棒　郭文貴曾爆料馬雲恐將「非正常死亡」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）世界知名電商阿里巴巴集團今(10)日在企業官網「阿里足跡」宣布，一年後的今天，也就是2019年9月10日，現任阿里巴巴集團首席執行官張勇，將接替馬雲擔任董事局主席（董事長）一職。

不過有媒體報導，去年（2017年)7月初中國商人郭文貴爆料時提到馬雲，直說包括騰訊董事會主席馬化騰、中國平安保險董事長馬明哲等人「他們將來必定非正常死亡，要嘛待在監獄，一定這結局！」。

郭文貴當時以遭到逮捕的富商肖建華為例，指出中共當局為防止財富外移，會用盡方法讓財富歸國家所有。「千萬記住，中國人一旦你有了巨大財富，你只有兩個歸宿，死亡和逃亡，沒有第三條路。」

此外馬雲宣布退休的時間，正是中國經濟衰退之際，又逢中美貿易戰的緊張局勢。他的退休是否真如郭文貴預測般另有隱情，引發外界揣測。

今(10)日「阿里足跡」的新聞稿指出，未來一年，54歲的馬雲會繼續擔任董事局主席，並全面配合現年46歲的張勇，爲他和阿里巴巴完成過渡做好準備。

馬雲將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直到董事任期於2020年阿里巴巴集團年度股東大會召開前屆滿爲止。

馬雲還將繼續擔任阿里巴巴合夥的長期合夥人及合夥委員會成員。阿里巴巴合夥目前由36位合夥人組成，均爲阿里巴巴集團及關聯企業的核心管理人員。

阿里巴巴集團經營多項業務，相關企業包括：淘寶網、天貓、聚划算、全球速賣通、阿里巴巴國際交易市場、1688、阿里媽媽、阿里雲、螞蟻金服、菜鳥網路等。

2014年9月19日，阿裡巴巴集團在紐約證券交易所正式掛牌上市，股票代碼“BABA”。

馬雲今(10)日在公開信中表示，關於他自己未來的發展，他還有很多美好的夢想。他是閑不住的人，除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和爲合夥人組織機制做努力和貢獻外，他想回歸教育︰

做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福。再說了，世界那麽大，趁我還年輕，很多事想試試，萬一實現了呢？！我可以向大家承諾的是，阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲會永遠屬於阿里。

馬雲向阿里巴巴客戶、員工和股東發出的公開信，其他內容摘要如下︰

★這是我(馬雲)深思熟慮、認真準備了10年的計劃，今天得以實現，要感謝阿里巴巴合夥人的認同，感謝阿里巴巴董事局的批准，也要感謝所有阿里巴巴的同事們以及他們的家人。正因爲過去19年大家對我的信任、支持和共同努力，讓我們有足夠的自信和能力迎接這一天。

★1999年，和大家一起創辦阿里巴巴的時候，我們矢志要讓公司能夠持久發展102年。我們知道誰都不可能陪伴公司102年，公司持久發展靠的是治理制度、文化體系和源源不斷的人才梯隊。

★10年前我們就問自己這個問題，如何保證馬雲離開公司以後，阿里巴巴依然健康發展？我們相信只有建立一套制度，形成一套獨特的文化，培養和鍛煉出一大批人才的接班人體系，才能解開企業傳承發展的難題。爲此，這十年來，我們從未停止過努力和實踐。

★我受的教育讓我成爲一名教師，能夠走到今天我非常幸運。爲公司未來負責也爲自己負責，應該讓公司裡更年輕、更有能力和才華的人來擔任領導工作，繼續傳承「讓天下沒有難做的生意」這個偉大的使命。

★今天的阿里巴巴最了不起的不是它的業務、規模和已經取得的成績，最了不起的是我們已經變成了一家真正使命願景驅動的企業。我們創建的新型合夥人機制，我們獨特的文化和良將如潮的人才梯隊，爲公司傳承打下堅實的制度基礎。事實上，自2013年我交棒CEO開始，我們已經靠這樣的機制順利運轉了5年。

★作爲教師出身的我，看到我們今天的團隊、領導群體、以使命價值觀驅動的獨特文化，以及不斷涌現出的一大批以張勇爲代表的傑出商業領袖和專業人才，我深感自豪！

★張勇加入阿里巴巴已經11年，自擔任阿里巴巴集團CEO以來，展現出了卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續13季度實現阿里巴巴業績健康持續增長。他具有超級計算機般的邏輯和思考能力，堅信使命願景，勇於擔當，全情投入，敢於站在未來創新設計新型商業模式和業態。他被評爲中國2018年最佳CEO排名第一，這份榮譽當之無愧！

★阿里巴巴的接力火炬交給張勇和他領導的團隊，我認爲這是我現在最應該做的最正確决定。這幾年我和張勇的合作配合經歷，讓我對他和他領導的新一代阿里巴巴領導團隊充滿信心！

左為馬雲，右為張勇 (圖片由台灣英文新聞合成，資料來源:阿里足跡)