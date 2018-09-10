BBC列全球宜居五大亮點城市 台北榜上有名

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）每年都會選出「最宜居城市排行榜」，但除了總是得到鎂光燈關注的前幾名，BBC認為也該頒給近年來排名逐步上升的城市一個「進步獎」，因此特選出五個城市加以介紹，其中就包括了台北。

台北今年第58名，較去年上升兩個名次。BBC報導，台北這些年排名穩步上升，不遺餘力地推動基礎建設與醫療照護服務。台北捷運四通八達，延伸至城市的任何一個角落，更直達桃園國際機場。

此外，台北更以醫療與教育資源為傲，連外國人都掛保證。來自加拿大的企業顧問華森（Shannon Watson）表示，「這裡的健保系統實在太好，身為外國人，一旦取得居留證，就能獲得與本地國民同等的健保照護。不論是中醫、西醫、牙醫，從治療與藥物，都只要付很少的費用。」

媒體顧問公司Wild Hearted Words的美籍創辦人崔茱蒂（Judy Tsuei）也對台北的教育機會讚不絕口，她為女兒找到了間供餐、教中文的蒙特梭利學校。此外，台灣人對孩子也很友善，「在擁擠的捷運車廂，多數人都願意讓座予孩童。」

崔茱蒂說道，儘管仍不乏語言障礙，也需要有足夠的中文能力才能在此地找到工作，但民眾都很樂意協助外國人。

BBC選出的5名城市排名進步獎得主包括美國夏威夷、匈牙利布達佩斯、柯威特首都科威特城、紐西蘭奧克蘭，以及台北。