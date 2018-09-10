躍上世界舞台　台灣獨一無二工藝品牌前進法國參展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）今年由工藝中心與原住民族委員會再度攜手合作規畫「法國巴黎國際家飾用品展（Maison & Objet Paris，簡稱M&O）」的「台灣館」，以「Unique & Eclectic（獨一無二與兼容並蓄的風格）」為主題，集結10家台灣及原住民特色工藝設計品牌，在法國巴黎的「號展廳」參展。

▲Good Gold 作品。(照片由國立台灣工藝研究發展中心提供)

「號展廳」匯聚了世界各地文化精緻獨特家具及裝飾品，我國亦在此展廳設國家館「台灣館」，由於緊鄰大會貴賓參訪的主要參觀動線上，開展當日現場就獲得世界各國買家對我國展品的高度興趣，且陸續提出委託合作或下訂採購的佳績，相信在展會期間（9月7日至11日）可吸引更多買家目光。

▲HBUN 河文作品。(照片由國立台灣工藝研究發展中心提供)

9月7日開幕當天，駐法國台北代表處吳志中大使除勉勵所有參展者以國家品牌之姿，共同齊心協力推廣台灣特色工藝，將台灣頂級工藝設計拓展至歐洲市場外，也和其他與會貴賓至各攤位，逐一了解每家品牌的工藝與設計展品特色。

這次參展作品呈現台灣工藝多元創新設計能量，以各類工藝技法如金工、雕刻、編織等，結合不同媒材展現於家飾、文具、燈具、餐具、收納容器、皮件、木製品、瓷器及裝置藝術等不同生活用品。期望台灣兼具傳統及創新獨特風格的頂級工藝，能藉由巴黎M&O展會的舞台，逐漸開拓至歐洲及全球工藝設計產業市場。

▲Iyo Kacaw 作品。(照片由國立台灣工藝研究發展中心提供)

開幕當天，除了有駐法國台北代表處吳志中大使、文化部駐法國代表處台灣文化中心連俐俐主任、駐法代表處經濟組賴作松組長及巴黎台灣貿易中心蕭淑禧主任等貴賓親臨會場為台灣館揭開序幕。

▲PLEASANT作品。(照片由國立台灣工藝研究發展中心提供)

「Taiwan Crafts & Design」

展會：2018法國巴黎國際家飾用品展( Maison & Objet Paris)

展期：2018年9月7日至9月11日

地點：巴黎北維勒班展覽中心6號展廳（PARIS NORD VILLEPINTE - Hall 6）​攤位編號D142, E141

​​​

▲駐法國台北代表處吳志中大使(右)和與會貴賓至各攤位，逐一了解每家品牌的工藝與設計展品特色。(照片由國立台灣工藝研究發展中心提供)