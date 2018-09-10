「2018 Eye上大員皇冠」周年慶三大主題活動  得獎名單出爐

台南大員皇冠假日酒店2017年9月27日正式營運，滿壹周年之際，舉辦「2018 Eye上大員皇冠」三大主題活動，分別有親子寫生比賽、攝影比賽以及寫我日記比賽，經過專業評審與酒店主管的評選後，得獎名單出爐，親子寫生比賽12件作品、攝影比賽10件作品以及寫我日記比賽3篇作品入選。9月9日特舉辦頒獎典禮，邀請得獎者親自出席領獎，其中最大贏家是攝影比賽作者曲知平先生，拍攝大廳魚簍分別以「幻想在太空艙」奪冠、「魚簍一角」優選，不僅獲得最大獎價值NT$39,600的皇冠套房住宿券、獎金以及餐券，總價值超過5萬元。即日起得獎作品將展示在酒店大廳，邀請所有人前欣賞。

台南大員皇冠假日酒店在滿壹周年之際，舉辦「2018 Eye上大員皇冠」三大主題活動，希望親子透過彩筆、攝影玩家透過鏡頭以及人人都是部落客，透過精彩圖文，讓更多人認識台南安平這一間擁有豐富人文風采與美食特色的台南大員皇冠假日酒店。用眼觀察、用心感受，盡而能Eye上、也愛上大員皇冠。親子寫生有50件、攝影有230件以及寫我日記有25篇參賽作品，歷經ㄧ個月的時間，終於選出總計25件優秀作品，包括：親子寫生比賽12件、攝影比賽10件以及寫我日記比賽3篇作品入選，特於9月9日舉辦頒獎典禮，得獎者接獲通知後開心的帶著家人一同出席這難得的盛會，尤其見到酒店將得獎作品展示於大廳內供所有客人欣賞時，不禁嶄露出與有榮焉的表情。酒店也將於9月13日起，凡在餐廳消費滿NT$1,000者，可獲得1張選票(限量1000張，送完為止)，用選票支持喜愛的作品，9月30日活動結束後，將從中選出最佳人氣獎作品，與抽出支持者，皆可再獲得彩豐樓的港式合菜券價值NT$980兩張，10月3日公告於酒店臉書與LINE@，歡迎所有人保握機會前往酒店大廳欣賞支持您喜愛的作品。

2018 Eye上大員皇冠」三大主題活動中，每件參賽作品都表現得相當出色，擔任親子寫生比賽的評審老師林悅棋表示，孩子們的色彩運用，且酒店的主題性相當具體是脫穎而出的最大關鍵，由國中組的林字隆同學以大廳魚簍下旅客坐在沙發上的「悠閒時光」為主題獲得冠軍；擔任攝影比賽的評審老師王育民表示，攝影玩家們都很懂得運用光影與色彩的變化，要從230件作品選出10件得獎者真的不容易，曲知平作者的「幻想在太空艙」在大廳魚簍取景和豐富的想像力，把魚簍幻想成了太空艙，獲得評審青睞而奪冠；擔任寫我日記比賽的評審任世敏總經理表示，參賽作者葉鳳強在親自品嘗煉瓦美食後的體驗感受，化成一句句真切且引人入勝的文字，光從字面上，便能一窺美食的魅力而獲得冠軍。

「2018 Eye上大員皇冠」周年慶三大主題活動，獎金與獎品總價值高達15萬元，9月9日頒獎典禮由李董事長賢伉儷與任總經理親自將獎金、獎狀與贈品頒發給得獎者，並宣佈得獎作品除了在大廳展示之外，也將收錄在2019年酒店桌曆內，希望給更多人欣賞到這些精彩作品。