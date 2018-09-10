〈時評〉要被柯P騙幾次？

有道是：對政治人物的無情，是一個偉大國家、一個偉大城市的象徵！道理很簡單：一個偉大的城市、偉大的國家，一定不缺當市長、當總統（總理、首相）的人才；正因如此，檯面上任何一個政治人物，都不會是不可或缺、無可取代的。

帶領英國打贏二戰的邱吉爾，戰後雖然被選民無情冷落而黯然離開英國的政治舞台，這廂酒店關門我就走（邱吉爾語）、那廂酒店開門照營業的英國，仍然在世界的政治舞台上發光發熱，就是最好的例證。

講赤裸一點：在民主社會，刻意追尋或塑造政治明星，其實或多或少是一種病態！不以理性而以感性面對政治人物，小則會容忍其過失、謊言、不把政見承諾當回事，中則故意視而不見或輕易原諒其錯誤，嚴重者則會對其胡作非為姑息、合理化，甚至於美化。

聽其言、觀其行，四年前的柯P跟今天的柯P何止反差很大，簡直不像同一個人！說謊、前言不對後語、善變，還不是最大的問題；被抓包打臉後，還可以若無其事，這才是最可怕的地方！大街罵人、小巷道歉還算是好的，搔搔頭，然後故作無辜狀反問質疑者「我有這麼說過嗎？」要不然就是答非所問、顧左右而言它的「我跟你說啦，是這樣啦！」，打完哈哈後，也沒認錯，也沒道歉，就希望一切船過水無痕了，在「柯粉」心目中也真的船過水無痕了，這才是最可怕的地方！

一個人被騙第一次，那或可歸咎是騙子厲害；被同一人騙第二次、第三次…那已不是騙子厲不厲害的問題，而是根本的自己愚蠢。此所以，自以為絕頂聰明的柯P，敢很得意也很自信地說「每個人最多可以騙我一次」！許多四年前挺柯P不遺餘力的媒體名嘴以及台灣派人士，於今也正在用行動告訴大家：回顧起來，四年前顯然是被柯P騙了，但是，四年後的今天已看清事實真相，拒絕被同一個柯P再騙第二次了！

當然，要職業騙子改掉騙人的習慣很難，要已經被騙子耍得團團轉的人承認自己被騙了又何嘗容易？職是，吾人只能無奈地問柯P：「你打算騙大家幾次？」，更要問柯粉：「你打算被柯P騙幾次？」

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）